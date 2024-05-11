https://ria.ru/20240511/ishim-1945215907.html

Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня

Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня - РИА Новости, 11.05.2024

Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 4 сантиметра, до 799 сантиметров, что ниже... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:49

2024-05-11T10:49

2024-05-11T10:49

происшествия

ишим (река)

тюменская область

казанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 11 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 4 сантиметра, до 799 сантиметров, что ниже критической отметки опасного явления на один сантиметр. Казанский район первым в Тюменской области встретил паводок на реке Ишим, выше критической отметки опасного явления в 800 сантиметров, вода держалась на гидропосту в селе Ильинка с 16 апреля. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в Ильинке – 799 сантиметров, за сутки снижение составило 4 сантиметра. По гидропостам в городе Ишиме, селах Абатское и Викулово также продолжается снижение уровня воды в реке. За сутки в городе Ишиме вода отступила на одиннадцать сантиметров, до 931 (критическая 850 см), в Абатском - на десять сантиметров, до 1166 (критическая 960 см), в Викулово - на семь, до 1144 (критическая 1000 см). Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на субботу в 64 населенных пунктах остаются подтопленными 426 жилых и 347 дачных домов, 3498 приусадебных участков, 36 участков автомобильных дорог. В отрезанных водой населенных пунктах действуют лодочные переправы, в пунктах временного размещения находятся 448 человек, из них 147 детей.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

https://ria.ru/20240508/pavodok-1944702938.html

ишим (река)

тюменская область

казанский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), тюменская область, казанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024