https://ria.ru/20240511/ishim-1945215907.html
Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня
Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня - РИА Новости, 11.05.2024
Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня
Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 4 сантиметра, до 799 сантиметров, что ниже... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:49
2024-05-11T10:49
2024-05-11T10:49
происшествия
ишим (река)
тюменская область
казанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 11 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 4 сантиметра, до 799 сантиметров, что ниже критической отметки опасного явления на один сантиметр. Казанский район первым в Тюменской области встретил паводок на реке Ишим, выше критической отметки опасного явления в 800 сантиметров, вода держалась на гидропосту в селе Ильинка с 16 апреля. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в Ильинке – 799 сантиметров, за сутки снижение составило 4 сантиметра. По гидропостам в городе Ишиме, селах Абатское и Викулово также продолжается снижение уровня воды в реке. За сутки в городе Ишиме вода отступила на одиннадцать сантиметров, до 931 (критическая 850 см), в Абатском - на десять сантиметров, до 1166 (критическая 960 см), в Викулово - на семь, до 1144 (критическая 1000 см). Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на субботу в 64 населенных пунктах остаются подтопленными 426 жилых и 347 дачных домов, 3498 приусадебных участков, 36 участков автомобильных дорог. В отрезанных водой населенных пунктах действуют лодочные переправы, в пунктах временного размещения находятся 448 человек, из них 147 детей.
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
https://ria.ru/20240508/pavodok-1944702938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тюменская область, казанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Казанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень реки Ишим у села Ильинка упал ниже критического уровня
Уровень реки Ишим в тюменском селе Ильинка за сутки упал на четыре сантиметра