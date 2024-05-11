https://ria.ru/20240511/ipoteka-1945193349.html

Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми - РИА Новости, 11.05.2024

Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T03:05

2024-05-11T03:05

2024-05-11T03:12

ипотека

россия

ирек файзуллин

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин. "Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать", – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет. Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

https://realty.ria.ru/20240508/tsb-1944741676.html

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ипотека, россия, ирек файзуллин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество