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Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми - РИА Новости, 11.05.2024
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03:05 11.05.2024 (обновлено: 03:12 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ipoteka-1945193349.html
Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми
Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми - РИА Новости, 11.05.2024
Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми
Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T03:05
2024-05-11T03:12
ипотека
россия
ирек файзуллин
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин. "Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать", – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет. Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
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ипотека, россия, ирек файзуллин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество
Ипотека, Россия, Ирек Файзуллин, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

Минстрой готовит идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет

© iStock.com / Perawit BoonchuМолодая пара подписывает документы с риелтором
Молодая пара подписывает документы с риелтором - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© iStock.com / Perawit Boonchu
Молодая пара подписывает документы с риелтором. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин.
"Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать", – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Российские банки в апреле нарастили выдачу льготной ипотеки на 8,4%
8 мая, 17:08
Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
 
ИпотекаРоссияИрек ФайзуллинВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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