https://ria.ru/20240511/himars-1945186227.html

Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS

Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS - РИА Новости, 11.05.2024

Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS

Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T00:03

2024-05-11T00:03

2024-05-11T01:36

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 30 миллионов долларов", - говорится в документе ведомства.Уточняется, что правительство Украины заявило о намерении закупить три системы HIMARS, которые будут профинансированы Германией в интересах Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240510/oruzhie-1945184354.html

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