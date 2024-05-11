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Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS - РИА Новости, 11.05.2024
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00:03 11.05.2024 (обновлено: 01:36 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/himars-1945186227.html
Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS
Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS - РИА Новости, 11.05.2024
Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS
Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:03
2024-05-11T01:36
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 30 миллионов долларов", - говорится в документе ведомства.Уточняется, что правительство Украины заявило о намерении закупить три системы HIMARS, которые будут профинансированы Германией в интересах Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240510/oruzhie-1945184354.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, пентагон, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Государственный департамент США, Пентагон, НАТО, Министерство обороны США
Госдеп США одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS

Госдеп одобрил экстренную продажу Украине трех систем HIMARS за 30 млн долларов

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 30 миллионов долларов", - говорится в документе ведомства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи дошла до ВСУ, заявил Кирби
Вчера, 23:36
Уточняется, что правительство Украины заявило о намерении закупить три системы HIMARS, которые будут профинансированы Германией в интересах Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаГосударственный департамент СШАПентагонНАТОМинистерство обороны США
 
 
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