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Генштаб ВСУ назначил скандальную военнослужащую на новую должность - РИА Новости, 11.05.2024
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16:25 11.05.2024 (обновлено: 16:32 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/gumenyuk-1945259670.html
Генштаб ВСУ назначил скандальную военнослужащую на новую должность
Генштаб ВСУ назначил скандальную военнослужащую на новую должность - РИА Новости, 11.05.2024
Генштаб ВСУ назначил скандальную военнослужащую на новую должность
Генеральный штаб украинской армии вернул скандальную военнослужащую Наталью Гуменюк, примерно месяц назад уволенную по требованию СМИ, в объединенный... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:25
2024-05-11T16:32
в мире
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алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный штаб украинской армии вернул скандальную военнослужащую Наталью Гуменюк, примерно месяц назад уволенную по требованию СМИ, в объединенный координационный центр сил обороны "Юг" ВСУ на новую должность, где она будет заниматься коммуникациями, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Скучали за Наталией Гуменюк? Она возвращается. В ОК "Юг" будет теперь заниматься коммуникациями", - написал Гончаренко в своём Telegram-канале. Как сообщал 19 апреля генштаб ВСУ, он провёл ротационные мероприятия и уволил Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" по требованию украинских СМИ из-за препятствования их работе. При этом он добавил, что по его данным, она станет главой или заместителем отдела "по коммуникациям". Гуменюк возглавляла объединенный координационный пресс-центр сил обороны "Юг" с весны 2022 года. До этого работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.
https://ria.ru/20240511/ganchev-1945245178.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генштаб ВСУ назначил скандальную военнослужащую на новую должность

Генштаб ВСУ вернул скандальную военнослужащую Гуменюк на новую должность

© Министерство обороны УкраиныНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк
© Министерство обороны Украины
Наталья Гуменюк . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный штаб украинской армии вернул скандальную военнослужащую Наталью Гуменюк, примерно месяц назад уволенную по требованию СМИ, в объединенный координационный центр сил обороны "Юг" ВСУ на новую должность, где она будет заниматься коммуникациями, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Скучали за Наталией Гуменюк? Она возвращается. В ОК "Юг" будет теперь заниматься коммуникациями", - написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
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Как сообщал 19 апреля генштаб ВСУ, он провёл ротационные мероприятия и уволил Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" по требованию украинских СМИ из-за препятствования их работе.
При этом он добавил, что по его данным, она станет главой или заместителем отдела "по коммуникациям".
Гуменюк возглавляла объединенный координационный пресс-центр сил обороны "Юг" с весны 2022 года. До этого работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.
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