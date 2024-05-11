https://ria.ru/20240511/gripp-1945268410.html

Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию

Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию - РИА Новости, 11.05.2024

Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию

Образцы птичьего гриппа, обнаруженного у коров в США, будут направлены в Британию для изучения возможных рисков распространения вируса среди людей, сообщила в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:27

2024-05-11T17:27

2024-05-11T17:27

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Образцы птичьего гриппа, обнаруженного у коров в США, будут направлены в Британию для изучения возможных рисков распространения вируса среди людей, сообщила в субботу газета Guardian. Ранее сообщалось, что птичий грипп в США стремительно распространяется среди рогатого скота и диких животных по всей территории страны, угрожая заражением большего числа людей на фоне крайне низкого числа тестирований. Отмечалось, что рогатый скот инфицирован уже в девяти штатах, а следы вируса были обнаружены в образцах каждой пятой упаковки молока в розничной торговле. "Этот патоген категории А, который в настоящий момент распространяется среди коров в США, отправляется в лабораторию с высоким уровнем безопасности в Великобритании, чтобы эксперты могли лучше понять потенциальные риски для людей и скота", - говорится в статье. Птичий грипп широко распространен и в самой Британии, однако учёных интересует конкретный геном, обнаруженный в ряде американских штатов, пишет Guardian. Он единственный смог распространиться среди крупного рогатого скота и был обнаружен только в США, сообщает газета. Отмечается, что образцы вируса доставят в лабораторию британского Агентства по охране растений и здоровья животных (APHA), расположенную в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Его будут перевозить в небольшом количестве жидкости в трёх пробирках, специальная доставка "от двери до двери" будет стоить сотни фунтов стерлингов, говорится в материале. Лаборатория обладает высоким уровнем безопасности, все ее сотрудники проходят контртеррористическую проверку, а для прохода через многочисленные запертые двери в самом здании необходимы ключи-карты, пишет Guardian.

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

https://ria.ru/20240506/ebola-1944249613.html

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суррей

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, суррей