https://ria.ru/20240511/gripp-1945268410.html
Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию
Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию - РИА Новости, 11.05.2024
Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию
Образцы птичьего гриппа, обнаруженного у коров в США, будут направлены в Британию для изучения возможных рисков распространения вируса среди людей, сообщила в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:27
2024-05-11T17:27
2024-05-11T17:27
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Образцы птичьего гриппа, обнаруженного у коров в США, будут направлены в Британию для изучения возможных рисков распространения вируса среди людей, сообщила в субботу газета Guardian. Ранее сообщалось, что птичий грипп в США стремительно распространяется среди рогатого скота и диких животных по всей территории страны, угрожая заражением большего числа людей на фоне крайне низкого числа тестирований. Отмечалось, что рогатый скот инфицирован уже в девяти штатах, а следы вируса были обнаружены в образцах каждой пятой упаковки молока в розничной торговле. "Этот патоген категории А, который в настоящий момент распространяется среди коров в США, отправляется в лабораторию с высоким уровнем безопасности в Великобритании, чтобы эксперты могли лучше понять потенциальные риски для людей и скота", - говорится в статье. Птичий грипп широко распространен и в самой Британии, однако учёных интересует конкретный геном, обнаруженный в ряде американских штатов, пишет Guardian. Он единственный смог распространиться среди крупного рогатого скота и был обнаружен только в США, сообщает газета. Отмечается, что образцы вируса доставят в лабораторию британского Агентства по охране растений и здоровья животных (APHA), расположенную в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Его будут перевозить в небольшом количестве жидкости в трёх пробирках, специальная доставка "от двери до двери" будет стоить сотни фунтов стерлингов, говорится в материале. Лаборатория обладает высоким уровнем безопасности, все ее сотрудники проходят контртеррористическую проверку, а для прохода через многочисленные запертые двери в самом здании необходимы ключи-карты, пишет Guardian.
https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, великобритания, суррей
В мире, США, Великобритания, Суррей
Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию
В Британии изучат образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Образцы птичьего гриппа, обнаруженного у коров в США, будут направлены в Британию для изучения возможных рисков распространения вируса среди людей, сообщила в субботу газета Guardian
.
Ранее сообщалось, что птичий грипп в США стремительно распространяется среди рогатого скота и диких животных по всей территории страны, угрожая заражением большего числа людей на фоне крайне низкого числа тестирований. Отмечалось, что рогатый скот инфицирован уже в девяти штатах, а следы вируса были обнаружены в образцах каждой пятой упаковки молока в розничной торговле.
"Этот патоген категории А, который в настоящий момент распространяется среди коров в США, отправляется в лабораторию с высоким уровнем безопасности в Великобритании
, чтобы эксперты могли лучше понять потенциальные риски для людей и скота", - говорится в статье.
Птичий грипп широко распространен и в самой Британии, однако учёных интересует конкретный геном, обнаруженный в ряде американских штатов, пишет Guardian. Он единственный смог распространиться среди крупного рогатого скота и был обнаружен только в США, сообщает газета.
Отмечается, что образцы вируса доставят в лабораторию британского Агентства по охране растений и здоровья животных (APHA), расположенную в графстве Суррей
на юго-востоке Англии
. Его будут перевозить в небольшом количестве жидкости в трёх пробирках, специальная доставка "от двери до двери" будет стоить сотни фунтов стерлингов, говорится в материале.
Лаборатория обладает высоким уровнем безопасности, все ее сотрудники проходят контртеррористическую проверку, а для прохода через многочисленные запертые двери в самом здании необходимы ключи-карты, пишет Guardian.