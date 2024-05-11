https://ria.ru/20240511/grigorenko-1945278022.html
Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера
Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера, он будет курировать финансовую и... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:26
2024-05-11T18:26
2024-05-11T19:16
экономика
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дмитрий григоренко
борис беляков
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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Москва, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера, он будет курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и антимонопольную политику, сообщает кабмин. "Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко, развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко", - разъяснил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году, курировал контрольно-надзорную деятельность. Он добавил, что Григоренко отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. "Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики. Переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Дмитрия Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе", - сказал Беляков.
https://ria.ru/20240511/patrushev-1945277225.html
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экономика, москва, россия, дмитрий григоренко, борис беляков, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Экономика, Москва, Россия, Дмитрий Григоренко, Борис Беляков, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера
Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера