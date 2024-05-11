https://ria.ru/20240511/grigorenko-1945278022.html

Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера

Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Григоренко на должность вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера, он будет курировать финансовую и... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:26

2024-05-11T18:26

2024-05-11T19:16

экономика

москва

россия

дмитрий григоренко

борис беляков

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

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Москва, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера, он будет курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и антимонопольную политику, сообщает кабмин. "Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко, развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко", - разъяснил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году, курировал контрольно-надзорную деятельность. Он добавил, что Григоренко отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. "Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики. Переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Дмитрия Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе", - сказал Беляков.

https://ria.ru/20240511/patrushev-1945277225.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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экономика, москва, россия, дмитрий григоренко, борис беляков, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии