https://ria.ru/20240511/gretsiya-1945195052.html

В Афинах прошел круглый стол, посвященный 79-й годовщине Победы

В Афинах прошел круглый стол, посвященный 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 11.05.2024

В Афинах прошел круглый стол, посвященный 79-й годовщине Победы

Советский Союз спас Европу от нацизма 80 лет назад, сейчас это делает Россия, греческий народ выступает в ее поддержку и не поддерживает антидемократическую... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T04:24

2024-05-11T04:24

2024-05-11T10:19

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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Советский Союз спас Европу от нацизма 80 лет назад, сейчас это делает Россия, греческий народ выступает в ее поддержку и не поддерживает антидемократическую политику правительства Греции, направленную против России, - такие тезисы звучали на круглом столе "9 мая 1945 – 9 мая 2024. Годовщина, которая нас объединяет". Мероприятие прошло в Культурном центре района Мосхато, его организовали Координационный совет российских соотечественников в Греции, Центр научных и общественных инициатив, Русский дом в Афинах. Среди участников были ученые, преподаватели, писатели, юристы. Зал Культурного центра был заполнен представителями греческой общественности. Перед началом круглого стола была культурная программа – артисты исполнили песни "Темная ночь", "Журавли", "День Победы". Приетствие посла России Советник посольства Российской Федерации в Греции Владимир Панасюк зачитал приветствие посла России Андрея Маслова к организаторам и участникам круглого стола, в котором отмечалось, что День Победы для России - это самый дорогой, священный праздник, который мы чествуем торжественно и всенародно. "Победить нацизм смогли нерушимое единство и сплоченность наций и народов, совместная борьба союзников по антигитлеровской коалиции", - говорится в приветствии. По словам посла, принесенные этой войной бедствия неисчислимы, нет такой семьи, которую она обошла бы стороной. "Именно память о десятках миллионов жертв нацизма и фашизма не позволяет быть снисходительными к фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, попыткам предать забвению решения Нюрнбергского трибунала и обелить нацистских преступников и их пособников. Нас тревожат растущие в Европе проявления неонацизма, расизма, прославления преступлений на почве этнической и религиозной ненависти. Опыт истории должен служить напоминанием об опасности, которую несет дискриминация на расовой, этнической и религиозной почве", - подчеркнул Маслов. "Убежден, что проведение этого круглого стола особенно востребовано в нынешнее непростое время в плане донесения правды о событиях тех лет. Считаю, что совместными усилиями мы должны предотвратить повторение этого в будущем", - заявил посол России. Советский Союз спас Европу Модератор дискуссии адвокат Арис Ламбропулос напомнил, что главная тяжесть войны пришлась на Советский Союз, в войне участвовали и страны антигитлеровской коалиции. "Победа над фашизмом и нацизмом имеет огромное значение дня каждого человека. Что было бы, если бы в этой войне победил нацизм и фашизм? Концлагеря, крематории, пыточные камеры, разделение людей на высших и низших, хозяев и рабов", - сказал он. "Нет никаких сомнений, что основную тяжесть и наибольшие жертвы понес Советский Союз. Это и есть причина того, что западные страны пытались, хотя и безуспешно, заменить День Победы на День Европы. Попытка убедить, что отмечается мир и единство в Европе. Мир на континенте, которые в горячке готовится к войне против России? Единство, когда такие, как Германия, господствуют и подчиняют маленькие государства как финансово оккупированная Греция?" - добавил Ламбропулос. По его словам, вклад Советского Союза в свободу можно понять, просто сравнив цифры потерь и немецких войск, которые противостояли Советскому Союзу и США, Британии. Ламбропулос считает, что, по мнению многих наблюдателей, тоталитаризм с большой скоростью возвращается в Европу, необходимо продолжать борьбу с нацизмом, с "модернизированным фашизмом". "Греция должна быть с силами демократии и свободы. География играет большую роль в истории. Американцы рано или поздно уйдут из региона. Однако Россия всегда здесь", - отметил Ламбропулос. Греческий писатель, историк-исследователь Йоргос Романос сказал, что "Россия пережила 79 лет столкновений от "холодной войны" до столкновений Третьей мировой войны на Украине". По его словам, 9 мая 1945 года мир обрадовался освобождению и верил, что пришло время мира и сотрудничества, но надежды не оправдались, западные страны сразу же стали принижать вклад Советского Союза, а затем развернули на Украину тотальную войну, используя в том числе запрещенные виды вооружений. Романос привел три, по его мнению, важнейшие даты новой истории: 25 октября 1917 года - русская революция, 26 декабря 1991 года - распад Советского Союза, 24 февраля 2022 года - "Российская Федерация прекратила отступать перед лицом США, НАТО и коллективного Запада и ответила оружием". Писатель пояснил, что все эти годы Запад имел постоянную цель - развал России, разделения ее на несколько частей, а "основной причиной войны на Украине стало то, что США и Запад не хотели согласиться с ролью России". Романос напомнил о срыве Минских соглашений, убийстве десятков людей, сожженных заживо в Одессе, поддержке неонацистских формирований на Украине, давлении на Украинскую православную церковь. "Противостояние России и Запада выливается во всеобщую культурную войну, из которой Россия должна выйти победителем. У России много союзников в этой культурной войне, включая китайских, исламских, индийских, африканских, Южной Азии, латиноамериканских. Всех их Россия видит союзниками и партнерами. Помимо этого, мир идет от однополярного мира к многополярному. Планета меняется, США не принимают этого", - отметил он. "Есть еще один, наиболее важный фактор – Владимир Владимирович Путин. Он набрал на выборах более 87% голосов на выборах, и если даже кому-то не нравятся российские выборы, он является наиболее уважаемым президентом незападных стран. Под руководством Владимира Владимировича Путина Россия преодолеет все", - заявил Романос, добавив, что Россия сохраняет традиционные ценности. "Несомненна одна вещь - после окончания войны на Украине мир никогда не будет прежним", - уверен писатель. Профессор истории Университета Мюнхена, приглашенный преподаватель Национального Афинского университета имени Каподистрии Илиас Илиопулос в своем выступлении сказал, что все национальные государства находятся под прицелом тоталитаризма, метамодернизма, которые ставят под сомнение культуру, ценности, физическую идентичность, традиции всех народов. Илиопулос уточнил, что раньше Запад говорил о борьбе с коммунизмом в России, но после крушения социализма в 1991 году его позиция в отношении России не изменилась. "Проблема была не в коммунизме, проблема в самой России", - заявил ученый, отметив, что больше всего Западу не нравится защита "святой Россией" традиционных ценностей, национальных основ культуры каждого народа, семейных ценностей и "естественного пола человека". "О России постоянно сегодня говорят неправду наши средства массовой дезинформации, вся политическая система, заставляя нас всех стыдиться того, что мы греки. Россия постоянно подвергалась вражеским нашествиям", - сказал Илиопулос, перечислив ряд нападений, от монголов до шведов, тевтонов, Наполеона, нацистской Германии. "Россия всегда была надежным партнером стран Запада. Российские войска освободили Европу от наполеоновского нашествия. Если бы у России были агрессивные намерения, то сегодня во Франции говорили бы по-русски, а вместо кабаре был Большой театр", - пошутил Илиопулос под смех и аплодисменты. По его словам, в Германии он слушал по телевидению и радио заявления главы МИД Ганса-Дитриха Геншера "НАТО не двинется ни дюйма восточнее", но альянс придвинулся к границам России, разместил войска в Балтии, свергал правительства дружественных к России государств. "Последним актом этого театра стал переворот, свержение законного правительства так называемой Украины, как некоторые называют это государственное образование", - подчеркнул Илиопулос. "Лондон, Париж, Вашингтон и Афины воспринимали терпение России как показатель слабость. Президент Путин постоянно предупреждал Запад, но его не хотели слушать, это было ошибкой. Если Вашингтон и Брюссель продолжат свою политику, будет хуже", - считает Илиопулос, он привел выражение Путина про медведя, которого хотят посадить на цепь. Европейский тоталитаризм Психолог Евгения Сарианниди высказала мнение, что у современного фашизма "много лиц", он сегодня как Лернейская гидра с множеством голов. "Мы сейчас живем в эпоху перехода, в эпоху транс, когда нам пытаются навязать новые понятия о хорошем. Сейчас культуру вытесняют воук-культурой. Культура отмены означает отрицание всего и переписывание реальности. Воук-культура означает господство прав во всем, она ложно говорит, что можно стать всем, кем хочешь, она тоталитарная. Элиты продвигают свою собственную "прогрессивную" религию – личных прав, которая становится тоталитарной идеологией западного мира", - заявила психолог в своем выступлении. Если в гитлеровской Германии эвтаназия использовалась для "очищения" расы, то сейчас, по ее словам, эвтаназию сделали "правом". "Сегодняшнюю Россию демонизируют, возможно, больше, чем демонизировали в период холодной войны Советский Союз. Но сегодняшняя Россия имеет как историческое государство сильные средства, финансовые, политические, а если потребуется и военные, для противостояния либеральному тоталитаризму. И Россия сегодня защищает права всех исторических народов, как и греческого, существовать в будущем", - подчеркнула Сарианниди. Греческий военный аналитик, преподаватель Военной академии "Эвелпидон" и Национального Афинского университета Константинос Гривас заявил, что в Европе господствует нарратив, что ее спасли американцы, высадившиеся в Нормандии, хотя "и русские что-то сделали". "Согласно этому нарративу, если бы не переданные американцами и британцами материалы, огромное количество танков и самолетов, Красная армия не смогла бы воевать. Неправда. Это не имеет никакой связи с действительностью", - пояснил Гривас, он добавил, что советские танки и самолеты были лучше по качеству, а американские самолеты "были очень средними". Советский Союз был создателем военной науки, сказал аналитик. "Красная Армия освободила Европу, с маленькой помощью от всех других. И без них Советский Союзы в итоге победил бы Германию", - уточнил Гривас. По его словам, советские войска разгромили Квантунскую армию и заставили Японию капитулировать. "Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки вызвала шок у японского императора и политического руководства, но на военное руководство Японии, которое фактически управляло страной она не произвела впечатление. Шок у военных вызвало то, как быстро Квантунская армия была разгромлена Красной армией", - рассказал Гривас. Он также заявил, что как в фашистской Германии, так и в современной западной культуре есть "антидемократическое" стремление "сверхчеловека" навязать свою волю большинству, которое не может иметь своего мнения. "Мы наблюдаем радикальный элитаризм и антидемократию. Создается точка зрения, что вы, европейцы, не можете смотреть российские СМИ, потому что они вас вводят в заблуждение, навязывают вам свою точку зрению, передают фейк-ньюс и вы этого не поймете". Создается беспрецедентное толкование демократического государства, в котором гражданин как ребенок без образования, не может защищать себя сами и "я скажу тебе, за какую партию ты можешь голосовать". Ты сам не можешь решать. Ты не можешь смотреть СМИ, какие хочешь, потому что их передачи ты не поймешь. Ты как ребенок, который ходит в детсад. Всем европейским гражданам говорят, что они должны делать", - посетовал Гривас. Говоря о воук-культуре, аналитик заметил, что через десять лет его телефон с искусственным интеллектом будет иметь равные с ним прав.

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