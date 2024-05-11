https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945269513.html

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек - РИА Новости, 11.05.2024

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек

Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников возросло до двух, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:36

2024-05-11T17:36

2024-05-11T17:36

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников возросло до двух, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном пострадавшем. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК, за 11 мая по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 15.10: - ранен мужчина 1960 года рождения. Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 16.00: - ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945267404.html

https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945184821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия