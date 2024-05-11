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Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945269513.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек - РИА Новости, 11.05.2024
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек
Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников возросло до двух, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:36
2024-05-11T17:36
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников возросло до двух, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном пострадавшем. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК, за 11 мая по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 15.10: - ранен мужчина 1960 года рождения. Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 16.00: - ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945267404.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до двух человек

Число пострадавших при обстрелах Горловки беспилотниками выросло до двух человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников возросло до двух, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном пострадавшем.
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"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК, за 11 мая по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 15.10: - ранен мужчина 1960 года рождения. Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 16.00: - ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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