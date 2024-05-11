https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945260506.html
В Горловке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета ранен мирный житель
В Горловке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета ранен мирный житель - РИА Новости, 11.05.2024
В Горловке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета ранен мирный житель
Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:30
2024-05-11T16:30
2024-05-11T16:30
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иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что взрывоопасный предмет был сброшен на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945242760.html
https://ria.ru/20240415/prikhodko-1940182408.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
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В Горловке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета ранен мирный житель
Приходько: при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ ранен мирный