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Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам - РИА Новости, 11.05.2024
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18:16 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/golikova-1945274799.html
Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам
Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:16
2024-05-11T19:16
политика
россия
татьяна голикова
михаил мишустин
госдума рф
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщает сайт правительства РФ. "Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу её ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей", - говорится в сообщении. Голикова занимала этот пост на протяжении шести лет - с 2018 года, а также была переизбрана во время смены правительства в 2020 году. С 2013 по 2018 год работала председателем Счетной палаты РФ. По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позже чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240511/post-1945274700.html
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политика, россия, татьяна голикова, михаил мишустин, госдума рф, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам

Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам и ФАДН

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщает сайт правительства РФ.
"Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу её ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей", - говорится в сообщении.
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Голикова занимала этот пост на протяжении шести лет - с 2018 года, а также была переизбрана во время смены правительства в 2020 году. С 2013 по 2018 год работала председателем Счетной палаты РФ.
По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позже чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
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ПолитикаРоссияТатьяна ГоликоваМихаил МишустинГосдума РФФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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