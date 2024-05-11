https://ria.ru/20240511/golikova-1945274799.html

Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам

Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером по соцвопросам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:16

2024-05-11T18:16

2024-05-11T19:16

политика

россия

татьяна голикова

михаил мишустин

госдума рф

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_40bfd68e283d1e274b7271aef6c605ef.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщает сайт правительства РФ. "Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу её ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей", - говорится в сообщении. Голикова занимала этот пост на протяжении шести лет - с 2018 года, а также была переизбрана во время смены правительства в 2020 году. С 2013 по 2018 год работала председателем Счетной палаты РФ. По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позже чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240511/post-1945274700.html

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, татьяна голикова, михаил мишустин, госдума рф, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), назначение нового состава правительства россии