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Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/gladkov-1945310459.html
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде - РИА Новости, 11.05.2024
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:09
2024-05-11T23:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки. "Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ", - написал он в своем Telegram-канале. В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате которой один человек погиб, 29 получили ранения. Кроме того, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240511/gladkov-1945300945.html
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происшествия, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде

Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки.
«
"Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате которой один человек погиб, 29 получили ранения. Кроме того, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Вчера, 21:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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