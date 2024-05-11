https://ria.ru/20240511/gladkov-1945310459.html

Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде

Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде - РИА Новости, 11.05.2024

Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:09

2024-05-11T23:09

2024-05-11T23:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки. "Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ", - написал он в своем Telegram-канале. В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате которой один человек погиб, 29 получили ранения. Кроме того, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240511/gladkov-1945300945.html

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происшествия, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины