https://ria.ru/20240511/gladkov-1945310459.html
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде - РИА Новости, 11.05.2024
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:09
2024-05-11T23:09
2024-05-11T23:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки. "Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ", - написал он в своем Telegram-канале. В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате которой один человек погиб, 29 получили ранения. Кроме того, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240511/gladkov-1945300945.html
белгородская область
россия
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков сообщил о работе Вооруженных сил в Белгороде
Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России