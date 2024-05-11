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При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/gaza-1945236304.html
При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек
При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек - РИА Новости, 11.05.2024
При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек
По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа в пятницу вечером и в субботу утром, сообщил РИА... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:47
2024-05-11T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа в пятницу вечером и в субботу утром, сообщил РИА Новости медицинский источник в больнице “Шухада аль-Акса”. “Тела 28 граждан поступили в больницу “Шухада аль-Акса” в Дейр-эль-Балахе в результате израильских обстрелов районов... в центре сектора Газа”, - сообщил источник. Источник добавил, что среди погибших - 12 детей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге анклава в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
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израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек

При израильских авиаударах по центру Газы погибли не менее 28 палестинцев

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа в пятницу вечером и в субботу утром, сообщил РИА Новости медицинский источник в больнице “Шухада аль-Акса”.
“Тела 28 граждан поступили в больницу “Шухада аль-Акса” в Дейр-эль-Балахе в результате израильских обстрелов районов... в центре сектора Газа”, - сообщил источник.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе
22 апреля, 23:12
Источник добавил, что среди погибших - 12 детей.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге анклава в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
16 декабря 2023, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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