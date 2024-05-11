https://ria.ru/20240511/gaza-1945236304.html

При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек

При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек - РИА Новости, 11.05.2024

При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек

По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа в пятницу вечером и в субботу утром, сообщил РИА... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:47

2024-05-11T13:47

2024-05-11T13:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа в пятницу вечером и в субботу утром, сообщил РИА Новости медицинский источник в больнице “Шухада аль-Акса”. “Тела 28 граждан поступили в больницу “Шухада аль-Акса” в Дейр-эль-Балахе в результате израильских обстрелов районов... в центре сектора Газа”, - сообщил источник. Источник добавил, что среди погибших - 12 детей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге анклава в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году