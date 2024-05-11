При израильских авиаударах по сектору Газа погибли не менее 28 человек
При израильских авиаударах по центру Газы погибли не менее 28 палестинцев
© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа в пятницу вечером и в субботу утром, сообщил РИА Новости медицинский источник в больнице “Шухада аль-Акса”.
“Тела 28 граждан поступили в больницу “Шухада аль-Акса” в Дейр-эль-Балахе в результате израильских обстрелов районов... в центре сектора Газа”, - сообщил источник.
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Источник добавил, что среди погибших - 12 детей.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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