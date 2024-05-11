https://ria.ru/20240511/gaza-1945191801.html

ОАЭ осудили предложение Нетаньяху о гражданском управлении Газой

ОАЭ осудили предложение Нетаньяху о гражданском управлении Газой - РИА Новости, 11.05.2024

ОАЭ осудили предложение Нетаньяху о гражданском управлении Газой

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном участии ОАЭ в гражданском управлении... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T02:14

2024-05-11T02:14

2024-05-11T02:14

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ДОХА, 11 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном участии ОАЭ в гражданском управлении палестинского сектора Газа, который в настоящее время находится под оккупацией Израиля. Ранее Нетаньяху в интервью американскому телеведущему Филлипу Макгроу заявил, что Израиль рассматривает в качестве варианта послевоенного устройства сектора Газа создание там гражданской администрации при поддержке ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран, которые хотят стабильности в регионе. "ОАЭ осуждают заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с предложением к ОАЭ принять участие в гражданском управлении сектором Газа, находящимся под израильской оккупацией. В ОАЭ подчеркивают, что премьер-министр Израиля не обладает полномочиями для такого шага, и государство ОАЭ отказывается быть втянутым в какой-либо план, направленный на прикрытие израильского присутствия в секторе Газа", - написал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в социальной сети Х. При этом он отметил, что власти ОАЭ готовы предоставить любую поддержку палестинскому правительству, которое будет сформировано и будет отвечать надеждам и чаяниям братского палестинского народа, а также будет обладать целостностью, компетентностью и независимостью. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 78 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха. Город расположен на самом юге анклава у границы с Египтом и считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240510/palestina-1945160303.html

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https://ria.ru/20240510/palestina-1945160303.html

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