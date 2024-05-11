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Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией - РИА Новости, 11.05.2024
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией
Украинские войска отступают в Харьковской области под натиском ВС России, это хорошая тенденция, заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:44
2024-05-11T14:44
2024-05-11T19:13
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска отступают в Харьковской области под натиском ВС России, это хорошая тенденция, заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. "Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, как отступать. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области", — сказал Ганчев.Он добавил, что многие местные жители пытаются выехать из опасной зоны, их решение можно понять. В субботу Минобороны РФ сообщило о том, что ВС России в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытия без острой необходимости. Ранее глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240511/sbu-1945219360.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Киев, Виталий Ганчев
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией
Ганчев: ВСУ отступают под Харьковом под натиском ВС РФ, это хорошая тенденция