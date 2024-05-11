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Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 11.05.2024 (обновлено: 19:13 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ganchev-1945245178.html
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией - РИА Новости, 11.05.2024
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией
Украинские войска отступают в Харьковской области под натиском ВС России, это хорошая тенденция, заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:44
2024-05-11T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
киев
виталий ганчев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска отступают в Харьковской области под натиском ВС России, это хорошая тенденция, заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. &quot;Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, как отступать. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области&quot;, — сказал Ганчев.Он добавил, что многие местные жители пытаются выехать из опасной зоны, их решение можно понять. В субботу Минобороны РФ сообщило о том, что ВС России в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытия без острой необходимости. Ранее глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240511/sbu-1945219360.html
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в мире, харьковская область, россия, киев, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Киев, Виталий Ганчев
Ганчев назвал отступление ВСУ в Харьковской области хорошей тенденцией

Ганчев: ВСУ отступают под Харьковом под натиском ВС РФ, это хорошая тенденция

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска отступают в Харьковской области под натиском ВС России, это хорошая тенденция, заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
«

"Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, как отступать. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области", — сказал Ганчев.

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Он добавил, что многие местные жители пытаются выехать из опасной зоны, их решение можно понять.
В субботу Минобороны РФ сообщило о том, что ВС России в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытия без острой необходимости.
Ранее глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияКиевВиталий Ганчев
 
 
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