https://ria.ru/20240511/fayzullin-1945276939.html

Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя

Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя

Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сохранил свой пост в предложенном премьер-министром России Михаилом Мишустиным новом составе... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:22

2024-05-11T18:22

2024-05-11T19:16

политика

россия

михаил мишустин

ирек файзуллин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сохранил свой пост в предложенном премьер-министром России Михаилом Мишустиным новом составе правительства, сообщили в пресс-службе кабмина. Госдума на внеочередном пленарном заседании в пятницу утвердила Мишустина премьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 375 депутатов. Вечером того же дня президент РФ подписал указ о его назначении. По закону новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945131897.html

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Дарья Буймова

политика, россия, михаил мишустин, ирек файзуллин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), назначение нового состава правительства россии