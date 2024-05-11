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Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя - РИА Новости, 11.05.2024
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18:22 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/fayzullin-1945276939.html
Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя
Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя
Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сохранил свой пост в предложенном премьер-министром России Михаилом Мишустиным новом составе... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:22
2024-05-11T19:16
политика
россия
михаил мишустин
ирек файзуллин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сохранил свой пост в предложенном премьер-министром России Михаилом Мишустиным новом составе правительства, сообщили в пресс-службе кабмина. Госдума на внеочередном пленарном заседании в пятницу утвердила Мишустина премьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 375 депутатов. Вечером того же дня президент РФ подписал указ о его назначении. По закону новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945131897.html
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политика, россия, михаил мишустин, ирек файзуллин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Ирек Файзуллин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Файзуллина на пост главы Минстроя

Премьер Мишустин предложил переназначить Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ирек Файзуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сохранил свой пост в предложенном премьер-министром России Михаилом Мишустиным новом составе правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.
Госдума на внеочередном пленарном заседании в пятницу утвердила Мишустина премьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 375 депутатов. Вечером того же дня президент РФ подписал указ о его назначении.
По закону новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Госдума утвердила Мишустина премьер-министром
10 мая, 16:22
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинИрек ФайзуллинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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