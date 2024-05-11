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Президент Чехии призвал Европу противостоять России - РИА Новости, 11.05.2024
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22:53 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/evropa-1945309234.html
Президент Чехии призвал Европу противостоять России
Президент Чехии призвал Европу противостоять России - РИА Новости, 11.05.2024
Президент Чехии призвал Европу противостоять России
Если Россия будет поступать конструктивно, Европа должна отвечать тем же, но Москве нужно противостоять, если ее действия идут против интересов Запада, заявил... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:53
2024-05-11T22:53
россия
европа
сша
петр павел
дональд трамп
чехия
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ПРАГА, 11 мая - РИА Новости. Если Россия будет поступать конструктивно, Европа должна отвечать тем же, но Москве нужно противостоять, если ее действия идут против интересов Запада, заявил президент Чехии Петр Павел. "Если Россия ведет себя конструктивно, то Европа всегда должна поступать таким же образом. Однако когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", - сказал Павел в интервью венской газете Die Presse. Он добавил, что конфронтация с Россией, судя по всему, станет частью повседневной политической жизни. При этом президент Чехии подчеркнул, что это не обязательно должна быть военная конфронтация. Павел убежден в дальнейшем противостоянии России и Запада, даже без привязки к теме Украины, видя в действиях Москвы желание "восстановить имперское величие Советского Союза". Коснувшись темы предстоящих президентских выборов в США и возможного появления в Белом доме Дональда Трампа, известного своим критическим взглядом на европейских союзников США, Павел заявил, что Европа, которая долгое время вела себя по отношению к США как "избалованный ребенок", должна быть готова к тому, чтобы взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945305646.html
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россия, европа, сша, петр павел, дональд трамп, чехия
Россия, Европа, США, Петр Павел, Дональд Трамп, Чехия
Президент Чехии призвал Европу противостоять России

Петр Павел: Россия действует против интересов Европы, этому надо противостоять

© AP Photo / Petr David Josek Петр Павел
 Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 11 мая - РИА Новости. Если Россия будет поступать конструктивно, Европа должна отвечать тем же, но Москве нужно противостоять, если ее действия идут против интересов Запада, заявил президент Чехии Петр Павел.
«
"Если Россия ведет себя конструктивно, то Европа всегда должна поступать таким же образом. Однако когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", - сказал Павел в интервью венской газете Die Presse.
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Он добавил, что конфронтация с Россией, судя по всему, станет частью повседневной политической жизни. При этом президент Чехии подчеркнул, что это не обязательно должна быть военная конфронтация.
Павел убежден в дальнейшем противостоянии России и Запада, даже без привязки к теме Украины, видя в действиях Москвы желание "восстановить имперское величие Советского Союза".
Коснувшись темы предстоящих президентских выборов в США и возможного появления в Белом доме Дональда Трампа, известного своим критическим взглядом на европейских союзников США, Павел заявил, что Европа, которая долгое время вела себя по отношению к США как "избалованный ребенок", должна быть готова к тому, чтобы взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.
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РоссияЕвропаСШАПетр ПавелДональд ТрампЧехия
 
 
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