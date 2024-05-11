https://ria.ru/20240511/erevan-1945232137.html
В Ереване задержали 48 участников акций протеста
В Ереване задержали 48 участников акций протеста - РИА Новости, 11.05.2024
В Ереване задержали 48 участников акций протеста
Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:20
2024-05-11T13:20
2024-05-11T14:13
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении."По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", — сказал собеседник агентства.С 9 мая на площади Республики в армянской столице проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку части приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В начале марта Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана, что и вызвало массовые протесты в Армении.
https://ria.ru/20240508/zakavkaze-1944771931.html
https://ria.ru/20240509/armeniya-1944929143.html
ереван
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Задержание участников протеста в Ереване
В Ереване полиция проводит задержания на акции протеста. Участники, в частности, заблокировали проезжую часть у центрального вокзала. С четверга у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна.
2024-05-11T13:20
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван
В Ереване задержали 48 участников акций протеста
Полиция в Ереване задержала 48 участников акций протеста