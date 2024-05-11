Рейтинг@Mail.ru
В Ереване задержали 48 участников акций протеста - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 11.05.2024 (обновлено: 14:13 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/erevan-1945232137.html
В Ереване задержали 48 участников акций протеста
В Ереване задержали 48 участников акций протеста - РИА Новости, 11.05.2024
В Ереване задержали 48 участников акций протеста
Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:20
2024-05-11T14:13
в мире
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945220734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7a7b804188b5207f928010fea383f60.jpg
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении."По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", — сказал собеседник агентства.С 9 мая на площади Республики в армянской столице проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку части приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В начале марта Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана, что и вызвало массовые протесты в Армении.
https://ria.ru/20240508/zakavkaze-1944771931.html
https://ria.ru/20240509/armeniya-1944929143.html
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание участников протеста в Ереване
В Ереване полиция проводит задержания на акции протеста. Участники, в частности, заблокировали проезжую часть у центрального вокзала. С четверга у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна.
2024-05-11T13:20
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945220734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1475fcd5ea0a164ade0e6e18113808c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван
В мире, Ереван
В Ереване задержали 48 участников акций протеста

Полиция в Ереване задержала 48 участников акций протеста

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении.
«
"По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", — сказал собеседник агентства.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Эрдоган призвал Ереван и Баку подписать мирное соглашение как можно скорее
8 мая, 18:41
С 9 мая на площади Республики в армянской столице проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку части приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В начале марта Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана, что и вызвало массовые протесты в Армении.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
9 мая, 13:25
 
В миреЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала