https://ria.ru/20240511/erevan-1945232137.html

В Ереване задержали 48 участников акций протеста

В Ереване задержали 48 участников акций протеста - РИА Новости, 11.05.2024

В Ереване задержали 48 участников акций протеста

Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:20

2024-05-11T13:20

2024-05-11T14:13

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении."По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", — сказал собеседник агентства.С 9 мая на площади Республики в армянской столице проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку части приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В начале марта Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана, что и вызвало массовые протесты в Армении.

https://ria.ru/20240508/zakavkaze-1944771931.html

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ереван

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Задержание участников протеста в Ереване В Ереване полиция проводит задержания на акции протеста. Участники, в частности, заблокировали проезжую часть у центрального вокзала. С четверга у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна. 2024-05-11T13:20 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван