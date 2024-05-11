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Эксперт спрогнозировал, чем Цивилев займется на посту главы Минэнерго - РИА Новости, 11.05.2024
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23:31 11.05.2024 (обновлено: 23:32 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ekspert-1945311642.html
Эксперт спрогнозировал, чем Цивилев займется на посту главы Минэнерго
Эксперт спрогнозировал, чем Цивилев займется на посту главы Минэнерго - РИА Новости, 11.05.2024
Эксперт спрогнозировал, чем Цивилев займется на посту главы Минэнерго
Сергей Цивилев в качестве нового главы министерства энергетики России активное внимание будет уделять вопросам железнодорожной перевозки угля и переориентации... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:31
2024-05-11T23:32
экономика
россия
кемеровская область
донецкая область
сергей цивилев
игорь юшков
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сергей Цивилев в качестве нового главы министерства энергетики России активное внимание будет уделять вопросам железнодорожной перевозки угля и переориентации отрасли на азиатские рынки, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Цивилев, конечно, будет делать акцент на угольную отрасль. Она для него близка и понятна. Он понимает, что нужно угольным компаниям, чтобы развиваться", - прокомментировал собеседник агентства, добавив, что сейчас угольной отрасли России необходимо особое внимание из-за переориентации экспорта на восток. Ранее в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов. "Сейчас цены на уголь снижаются вслед за ценой на газ, плюс мы переформатировали рынки сбыта. Наиболее пострадавшие регионы от перестроения рынков оказались Тува и Кемеровская область, потому что оттуда уголь далеко везти. Здесь Цивилеву придется активно взаимодействовать с РЖД и министерством транспорта. Потому что большинство вопросов, которые касаются угольной отрасли, - это вопросы перевозки", - сказал Юшков. Эксперт предполагает, что глава Минэнерго, как и ранее, может разделить сферы контроля с исполняющим обязанности вице-премьера Александром Новаком. "Если Шульгинов занимался вопросами тепло- и электроэнергетики, той же самой угольной отраслью, то вопросами нефтегазового сектора, в частности топливом и сделкой ОПЕК+, больше занимался Новак", - пояснил Юшков. По мнению собеседника агентства, Цивилеву, как и его предшественнику, достанется угольная промышленность, электроэнергетика и вопросы подготовки к отопительному сезону. "Цивилев будет много внимания уделять угольной отрасли, и ей это нужно, чтобы оставаться рентабельной", - считает он. Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".
https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html
https://ria.ru/20240508/tsivilev-1944603845.html
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кемеровская область
донецкая область
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экономика, россия, кемеровская область, донецкая область, сергей цивилев, игорь юшков, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), фонд национальной энергетической безопасности, ржд
Экономика, Россия, Кемеровская область, Донецкая область, Сергей Цивилев, Игорь Юшков, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Фонд национальной энергетической безопасности, РЖД
Эксперт спрогнозировал, чем Цивилев займется на посту главы Минэнерго

Эксперт: Цивилев на посту главы Минэнерго займется вопросами перевозки угля

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сергей Цивилев в качестве нового главы министерства энергетики России активное внимание будет уделять вопросам железнодорожной перевозки угля и переориентации отрасли на азиатские рынки, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«
"Цивилев, конечно, будет делать акцент на угольную отрасль. Она для него близка и понятна. Он понимает, что нужно угольным компаниям, чтобы развиваться", - прокомментировал собеседник агентства, добавив, что сейчас угольной отрасли России необходимо особое внимание из-за переориентации экспорта на восток.
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«
"Сейчас цены на уголь снижаются вслед за ценой на газ, плюс мы переформатировали рынки сбыта. Наиболее пострадавшие регионы от перестроения рынков оказались Тува и Кемеровская область, потому что оттуда уголь далеко везти. Здесь Цивилеву придется активно взаимодействовать с РЖД и министерством транспорта. Потому что большинство вопросов, которые касаются угольной отрасли, - это вопросы перевозки", - сказал Юшков.
Эксперт предполагает, что глава Минэнерго, как и ранее, может разделить сферы контроля с исполняющим обязанности вице-премьера Александром Новаком. "Если Шульгинов занимался вопросами тепло- и электроэнергетики, той же самой угольной отраслью, то вопросами нефтегазового сектора, в частности топливом и сделкой ОПЕК+, больше занимался Новак", - пояснил Юшков.
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Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".
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ЭкономикаРоссияКемеровская областьДонецкая областьСергей ЦивилевИгорь ЮшковНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Фонд национальной энергетической безопасностиРЖД
 
 
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