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Ефимов: в I квартале Москва выделила 9,4 га земли под программу реновации - РИА Новости, 11.05.2024
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12:05 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/efimov-1944807581.html
Ефимов: в I квартале Москва выделила 9,4 га земли под программу реновации
Ефимов: в I квартале Москва выделила 9,4 га земли под программу реновации - РИА Новости, 11.05.2024
Ефимов: в I квартале Москва выделила 9,4 га земли под программу реновации
Москва выделила за первые три месяца текущего года для реализации программы реновации жилфонда еще 9,4 гектара земли, на которых будет построено жилье и... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:05
2024-05-11T12:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва выделила за первые три месяца текущего года для реализации программы реновации жилфонда еще 9,4 гектара земли, на которых будет построено жилье и инфраструктурные объекты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Для реализации программы реновации город регулярно выделяет земельные участки. На них в дальнейшем построят новое жилье и необходимую инфраструктуру. Так, с января по март этого года Московскому фонду реновации жилой застройки на праве безвозмездного пользования и аренды предоставили земельные участки общей площадью 9,4 гектара", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.Участки, предоставленные Московскому фонду реновации, расположены в 7 административных округах. В частности, по данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на севере столицы под программу реновации выделено 4,32 гектара, на юге – 2,63 гектара, на юго-западе – 1,37 гектара.Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года и предусматривает расселение 5176 домов. В минувшем году мэр поручил вдвое увеличить темпы ее реализации. В настоящее время по программе строятся 226 жилых домов с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. В проектировании - еще 247 домов.Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 миллионов до 5–7 миллионов квадратных метров в год.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы

Ефимов: в I квартале Москва выделила 9,4 га земли под программу реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва выделила за первые три месяца текущего года для реализации программы реновации жилфонда еще 9,4 гектара земли, на которых будет построено жилье и инфраструктурные объекты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Для реализации программы реновации город регулярно выделяет земельные участки. На них в дальнейшем построят новое жилье и необходимую инфраструктуру. Так, с января по март этого года Московскому фонду реновации жилой застройки на праве безвозмездного пользования и аренды предоставили земельные участки общей площадью 9,4 гектара", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
Участки, предоставленные Московскому фонду реновации, расположены в 7 административных округах. В частности, по данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на севере столицы под программу реновации выделено 4,32 гектара, на юге – 2,63 гектара, на юго-западе – 1,37 гектара.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года и предусматривает расселение 5176 домов. В минувшем году мэр поручил вдвое увеличить темпы ее реализации. В настоящее время по программе строятся 226 жилых домов с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. В проектировании - еще 247 домов.
Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 миллионов до 5–7 миллионов квадратных метров в год.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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