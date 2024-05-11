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В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек - РИА Новости, 11.05.2024
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21:32 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/dtp-1945301281.html
В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек
В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек - РИА Новости, 11.05.2024
В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек
Три легковых автомобиля столкнулись в Кировском районе Самары, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:32
2024-05-11T21:32
происшествия
самара
кировский район
россия
toyota corolla
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САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись в Кировском районе Самары, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Информация о столкновении автомобилей Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109 на Алма-Атинской, 72 в Самаре поступила вечером в субботу. "В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Пять человек (трое мужчин, две женщины) для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №2 имени Семашко", дети (девочки 2014 и 2018 годов рождения) направлены в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Пожарно-спасательные подразделения обесточили транспортные средства в целях безопасности. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240509/dtp-1944948307.html
самара
кировский район
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происшествия, самара, кировский район, россия, toyota corolla
Происшествия, Самара, Кировский район, Россия, Toyota Corolla
В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек

В Самаре в ДТП с тремя машинами пострадали семь человек, в том числе двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись в Кировском районе Самары, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Информация о столкновении автомобилей Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109 на Алма-Атинской, 72 в Самаре поступила вечером в субботу.
"В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Пять человек (трое мужчин, две женщины) для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №2 имени Семашко", дети (девочки 2014 и 2018 годов рождения) направлены в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения обесточили транспортные средства в целях безопасности. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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ПроисшествияСамараКировский районРоссияToyota Corolla
 
 
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