https://ria.ru/20240511/dtp-1945301281.html

В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек

В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек - РИА Новости, 11.05.2024

В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек

Три легковых автомобиля столкнулись в Кировском районе Самары, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:32

2024-05-11T21:32

2024-05-11T21:32

происшествия

самара

кировский район

россия

toyota corolla

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САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись в Кировском районе Самары, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Информация о столкновении автомобилей Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109 на Алма-Атинской, 72 в Самаре поступила вечером в субботу. "В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Пять человек (трое мужчин, две женщины) для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №2 имени Семашко", дети (девочки 2014 и 2018 годов рождения) направлены в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Пожарно-спасательные подразделения обесточили транспортные средства в целях безопасности. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240509/dtp-1944948307.html

самара

кировский район

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, самара, кировский район, россия, toyota corolla