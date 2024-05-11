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Одна из погибших в ДТП с автобусом в Петербурге была преподавателем СПбГУ

Одна из погибших в ДТП с автобусом в Петербурге была преподавателем СПбГУ - РИА Новости, 11.05.2024

Одна из погибших в ДТП с автобусом в Петербурге была преподавателем СПбГУ

В ДТП с автобусом, который упал в реку в Петербурге, погибла преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Тамара Горчакова, сообщил... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:59

2024-05-11T15:59

2024-05-11T15:59

санкт-петербург

россия

санкт-петербургский государственный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В ДТП с автобусом, который упал в реку в Петербурге, погибла преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Тамара Горчакова, сообщил вуз. "В пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия автобус с пассажирами пробил ограждение на мосту и упал в воду. В результате инцидента погибли семь человек. Одной из них оказалась преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова", - говорится в сообщении. Коллектив университета выражает соболезнования семье, родным и близким Тамары Горчаковой. "Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину... Память о замечательном педагоге и человеке сохранится в сердцах тех, кто ее знал и учился у нее", - говорится в сообщении. Как сообщает вуз, Тамара Горчакова была филологом-русистом, вся ее трудовая жизнь была связана с СПбГУ. Окончив университет, она пришла в качестве старшего лаборанта на кафедру русского языка для иностранцев естественного факультета. В 1982 году Горчакову перевели на должность ассистента кафедры, после чего она работала по контракту преподавателем-практиком. Последние 20 лет она являлась приглашенным преподавателем в Центре дополнительных образовательных программ СПбГУ и внесла большой вклад в подготовку иностранных абитуриентов в российские вузы. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.

https://ria.ru/20240510/avariya-1945119149.html

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санкт-петербург, россия, санкт-петербургский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге