Одна из погибших в ДТП с автобусом в Петербурге была преподавателем СПбГУ
В ДТП с автобусом в Петербурге погибла преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В ДТП с автобусом, который упал в реку в Петербурге, погибла преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Тамара Горчакова, сообщил вуз.
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"В пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия автобус с пассажирами пробил ограждение на мосту и упал в воду. В результате инцидента погибли семь человек. Одной из них оказалась преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова", - говорится в сообщении.
Коллектив университета выражает соболезнования семье, родным и близким Тамары Горчаковой.
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"Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину... Память о замечательном педагоге и человеке сохранится в сердцах тех, кто ее знал и учился у нее", - говорится в сообщении.
Как сообщает вуз, Тамара Горчакова была филологом-русистом, вся ее трудовая жизнь была связана с СПбГУ. Окончив университет, она пришла в качестве старшего лаборанта на кафедру русского языка для иностранцев естественного факультета. В 1982 году Горчакову перевели на должность ассистента кафедры, после чего она работала по контракту преподавателем-практиком. Последние 20 лет она являлась приглашенным преподавателем в Центре дополнительных образовательных программ СПбГУ и внесла большой вклад в подготовку иностранных абитуриентов в российские вузы.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.