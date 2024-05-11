https://ria.ru/20240511/dtp-1945243795.html
В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие
В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие
Прокуратура Белгородской области организовала проверку обстоятельств ДТП в центре Белгорода с участием машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:34
2024-05-11T14:34
2024-05-11T14:34
происшествия
белгород
белгородская область
группа газ
toyota corolla
peugeot 3008
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области организовала проверку обстоятельств ДТП в центре Белгорода с участием машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. Ранее в пресс-службе областного управления МВД сообщили, что ДТП произошло в субботу около 10.15 (совпадает с мск) на пер1крестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: "ГАЗель", Toyota Avensis и Peugeot. В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, находившихся в автомобиле "ГАЗель", и водитель автомобиля Toyota Avensis. Ребенка, находившегося в Peugeot, осмотрели медики и отпустили домой. "На пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, организована проверка", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
https://ria.ru/20240510/dtp-1945185295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, группа газ, toyota corolla, peugeot 3008
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Группа ГАЗ, Toyota Corolla, Peugeot 3008
В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие
В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, пострадали семь человек