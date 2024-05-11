https://ria.ru/20240511/dtp-1945243795.html

В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие

В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде столкнулась скорая и два автомобиля, есть пострадавшие

Прокуратура Белгородской области организовала проверку обстоятельств ДТП в центре Белгорода с участием машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:34

2024-05-11T14:34

2024-05-11T14:34

происшествия

белгород

белгородская область

группа газ

toyota corolla

peugeot 3008

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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области организовала проверку обстоятельств ДТП в центре Белгорода с участием машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. Ранее в пресс-службе областного управления МВД сообщили, что ДТП произошло в субботу около 10.15 (совпадает с мск) на пер1крестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: "ГАЗель", Toyota Avensis и Peugeot. В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, находившихся в автомобиле "ГАЗель", и водитель автомобиля Toyota Avensis. Ребенка, находившегося в Peugeot, осмотрели медики и отпустили домой. "На пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, организована проверка", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

https://ria.ru/20240510/dtp-1945185295.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, группа газ, toyota corolla, peugeot 3008