https://ria.ru/20240511/dtp-1945225685.html

В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении "Газели" и двух легковых автомобилей в центре Белгорода в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:29

2024-05-11T12:29

2024-05-11T13:04

происшествия

белгород

белгородская область

группа газ

toyota corolla

peugeot 3008

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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении "Газели" и двух легковых автомобилей в центре Белгорода в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.В пресс-службе УМВД сообщили, что ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: "Газель", Toyota Avensis и Peugeot. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot", - говорится в релизе УМВД. Отмечается, что сотрудниками устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Позднее пресс-служба уточнила, что ребенок был осмотрен медицинскими работниками и отпущен домой.

https://ria.ru/20240425/avariya-1942178997.html

https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, группа газ, toyota corolla, peugeot 3008