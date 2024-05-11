https://ria.ru/20240511/dtp-1945225685.html
В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении "Газели" и двух легковых автомобилей в центре Белгорода в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:29
2024-05-11T12:29
2024-05-11T13:04
происшествия
белгород
белгородская область
группа газ
toyota corolla
peugeot 3008
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении "Газели" и двух легковых автомобилей в центре Белгорода в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.В пресс-службе УМВД сообщили, что ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: "Газель", Toyota Avensis и Peugeot. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot", - говорится в релизе УМВД. Отмечается, что сотрудниками устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Позднее пресс-служба уточнила, что ребенок был осмотрен медицинскими работниками и отпущен домой.
https://ria.ru/20240425/avariya-1942178997.html
https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, группа газ, toyota corolla, peugeot 3008
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Группа ГАЗ, Toyota Corolla, Peugeot 3008
В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Белгороде в ДТП с "Газелью" и двумя легковушками пострадали восемь человек
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении "Газели" и двух легковых автомобилей в центре Белгорода в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
В пресс-службе УМВД сообщили, что ДТП произошло в субботу около 10.15 на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три автомобиля: "Газель", Toyota Avensis
и Peugeot
.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot", - говорится в релизе УМВД.
Отмечается, что сотрудниками устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Позднее пресс-служба уточнила, что ребенок был осмотрен медицинскими работниками и отпущен домой.