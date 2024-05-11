https://ria.ru/20240511/drony-1945198662.html

Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire

Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire - РИА Новости, 11.05.2024

Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T07:06

2024-05-11T07:06

2024-05-11T09:05

специальная военная операция на украине

россия

волгоградская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

белгородская область

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над Курской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — уточнили в ведомстве.Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

волгоградская область

белгородская область

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россия, волгоградская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область