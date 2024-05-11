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Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 11.05.2024 (обновлено: 09:05 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/drony-1945198662.html
Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire
Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire - РИА Новости, 11.05.2024
Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:06
2024-05-11T09:05
специальная военная операция на украине
россия
волгоградская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над Курской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — уточнили в ведомстве.Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
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россия
волгоградская область
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россия, волгоградская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волгоградская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire

Силы ПВО в трех областях за ночь уничтожили 16 БПЛА и 21 снаряд Vampire

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над Курской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — уточнили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
Вчера, 08:00
Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду.
По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей.
Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелгородская область
 
 
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