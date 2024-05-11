https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:16

2024-05-11T12:16

2024-05-11T12:30

происшествия

белгородская область

белгородский район

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html

белгородская область

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район