Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 11.05.2024 (обновлено: 12:30 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:16
2024-05-11T12:30
происшествия
белгородская область
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница", - написал Гладков.
Тушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Вчера, 11:56
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала