https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:16
2024-05-11T12:16
2024-05-11T12:30
происшествия
белгородская область
белгородский район
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на движущийся легковой автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница", - написал Гладков.
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадала женщина