https://ria.ru/20240511/dron-1945222443.html
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинский дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 11.05.2024
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:03
2024-05-11T12:03
2024-05-11T12:03
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донецк
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 10.00 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Кроме того, в 11.15 по городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинские военные атаковали Донецк с помощью дрона-камикадзе