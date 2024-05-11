https://ria.ru/20240511/dron-1945222443.html

Украинский дрон атаковал Донецк

Украинский дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 11.05.2024

Украинский дрон атаковал Донецк

Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:03

2024-05-11T12:03

2024-05-11T12:03

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 10.00 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Кроме того, в 11.15 по городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк