Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/dron-1945222443.html
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинский дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 11.05.2024
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:03
2024-05-11T12:03
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 10.00 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Кроме того, в 11.15 по городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинский дрон атаковал Донецк

Украинские военные атаковали Донецк с помощью дрона-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием дрона-камикаде, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 10.00 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
Вчера, 11:56
Кроме того, в 11.15 по городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
Вчера, 09:12
 
В миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала