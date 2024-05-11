В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города
Полиция и прокуратура Саратова начали проверку после видео с массовой дракой
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк МВД.
«
"По предварительной информации, сегодня в вечернее время на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова между молодыми людьми произошел конфликт. Сообщение об инциденте зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Саратову. Незамедлительно прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении главк МВД в Telegram-канале.
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери
24 февраля, 17:39
Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее массовую драку молодых людей в районе торгово-развлекательного центра "Триумф Молл".
Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором зафиксирована драка с участием молодежи.
«
"Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дать принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц при организации и проведении массового мероприятия с участием молодежи и обеспечении их безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий.