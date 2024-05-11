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В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города - РИА Новости, 11.05.2024
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23:43 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/draka-1945312734.html
В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города
В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города - РИА Новости, 11.05.2024
В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города
Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:43
2024-05-11T23:43
происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк МВД. "По предварительной информации, сегодня в вечернее время на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова между молодыми людьми произошел конфликт. Сообщение об инциденте зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Саратову. Незамедлительно прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении главк МВД в Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее массовую драку молодых людей в районе торгово-развлекательного центра "Триумф Молл". Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором зафиксирована драка с участием молодежи. "Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дать принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц при организации и проведении массового мероприятия с участием молодежи и обеспечении их безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий.
https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html
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происшествия, саратов, россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города

Полиция и прокуратура Саратова начали проверку после видео с массовой дракой

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк МВД.
«
"По предварительной информации, сегодня в вечернее время на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова между молодыми людьми произошел конфликт. Сообщение об инциденте зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Саратову. Незамедлительно прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении главк МВД в Telegram-канале.
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Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее массовую драку молодых людей в районе торгово-развлекательного центра "Триумф Молл".
Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором зафиксирована драка с участием молодежи.
«
"Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дать принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц при организации и проведении массового мероприятия с участием молодежи и обеспечении их безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий.
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