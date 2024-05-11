https://ria.ru/20240511/draka-1945312734.html

В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города

В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города - РИА Новости, 11.05.2024

В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города

Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:43

2024-05-11T23:43

2024-05-11T23:43

происшествия

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САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк МВД. "По предварительной информации, сегодня в вечернее время на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова между молодыми людьми произошел конфликт. Сообщение об инциденте зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Саратову. Незамедлительно прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении главк МВД в Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее массовую драку молодых людей в районе торгово-развлекательного центра "Триумф Молл". Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором зафиксирована драка с участием молодежи. "Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дать принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц при организации и проведении массового мероприятия с участием молодежи и обеспечении их безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий.

https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html

саратов

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происшествия, саратов, россия, саратовская область