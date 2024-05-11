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Российские разработчики испытали самоочищающееся дорожное покрытие - РИА Новости, 11.05.2024
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Наука
 
12:40 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/doroga-1945227086.html
Российские разработчики испытали самоочищающееся дорожное покрытие
Российские разработчики испытали самоочищающееся дорожное покрытие - РИА Новости, 11.05.2024
Российские разработчики испытали самоочищающееся дорожное покрытие
Команда российских разработчиков провела тестовое испытание технологии самоочищающегося дорожного покрытия "Мостовая 2.0", которое уже успешно продержалось две... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:40
2024-05-11T12:40
наука
технологии
ближний восток
юго-восточная азия
африка
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Команда российских разработчиков провела тестовое испытание технологии самоочищающегося дорожного покрытия "Мостовая 2.0", которое уже успешно продержалось две зимы без изменений, рассказали РИА Новости в АНО "Центр стратегической поддержки отечественных технологий". "Мы провели на частном объекте тестовое испытание дорожного покрытия, которое по удобству для транспорта не отличается от асфальта. Покрытие успешно продержалось две зимы без изменений. Преимущество нашего покрытия в том, что у него больше функциональность, простота укладки и ремонта, работы проводятся быстрее и не требуется битум и разогрев укладки. Также покрытие не оставляет углеродных следов, на нем не образуются трещины и ямы, а дорога всегда сухая и чистая", - рассказал лидер проекта Павел Шаповалов. Особенность технологии состоит в том, что при ее помощи создаются пористые, водоустойчивые и влагопроницаемые изделия. Проект также может быть интересен и странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и Африки. Ранее команда российских разработчиков создала технологию производства дорожных покрытий и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнозернистой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий мусор. Технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства, которые не требуют использования битума и разогрева укладки, а также на нем не образуются трещины и ямы. Разработку представляли на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022".
https://ria.ru/20240327/razrabotki-1934917679.html
https://ria.ru/20240220/avto-1928495989.html
ближний восток
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технологии, ближний восток, юго-восточная азия, африка
Наука, Технологии, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка
Российские разработчики испытали самоочищающееся дорожное покрытие

Созданная в России самоочищающаяся дорога держится без ремонта уже два года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное покрытие
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дорожное покрытие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Команда российских разработчиков провела тестовое испытание технологии самоочищающегося дорожного покрытия "Мостовая 2.0", которое уже успешно продержалось две зимы без изменений, рассказали РИА Новости в АНО "Центр стратегической поддержки отечественных технологий".
"Мы провели на частном объекте тестовое испытание дорожного покрытия, которое по удобству для транспорта не отличается от асфальта. Покрытие успешно продержалось две зимы без изменений. Преимущество нашего покрытия в том, что у него больше функциональность, простота укладки и ремонта, работы проводятся быстрее и не требуется битум и разогрев укладки. Также покрытие не оставляет углеродных следов, на нем не образуются трещины и ямы, а дорога всегда сухая и чистая", - рассказал лидер проекта Павел Шаповалов.
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Особенность технологии состоит в том, что при ее помощи создаются пористые, водоустойчивые и влагопроницаемые изделия. Проект также может быть интересен и странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и Африки.
Ранее команда российских разработчиков создала технологию производства дорожных покрытий и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнозернистой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий мусор. Технологии базируются на оригинальных, специально разработанных полимерах, собственного, российского производства, которые не требуют использования битума и разогрева укладки, а также на нем не образуются трещины и ямы. Разработку представляли на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022".
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