https://ria.ru/20240511/donetsk-1945265683.html
Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти
Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти - РИА Новости, 11.05.2024
Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти
Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке со стороны украинских войск достигло девяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:03
2024-05-11T17:03
2024-05-11T17:03
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке со стороны украинских войск достигло девяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке погибли три человека, еще восемь пострадали. "Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц", - сообщает представительство.
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донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места удара ВСУ по ресторану в Донецке
Видео с места удара ВСУ по ресторану в Донецке
2024-05-11T17:03
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти
Число пострадавших при украинском обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти