https://ria.ru/20240511/donetsk-1945265683.html

Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти

Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти - РИА Новости, 11.05.2024

Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке выросло до девяти

Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке со стороны украинских войск достигло девяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:03

2024-05-11T17:03

2024-05-11T17:03

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ресторана в Донецке со стороны украинских войск достигло девяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке погибли три человека, еще восемь пострадали. "Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц", - сообщает представительство.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html

донецк

донецкая народная республика

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Кадры с места удара ВСУ по ресторану в Донецке Видео с места удара ВСУ по ресторану в Донецке 2024-05-11T17:03 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия