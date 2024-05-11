https://ria.ru/20240511/donetsk-1945236142.html
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие
По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:43
2024-05-11T13:43
2024-05-11T14:30
специальная военная операция на украине
ленинский район
вооруженные силы украины
сцкк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам представитель СЦКК."К сожалению, есть информация о пострадавших и погибших", - сказал сотрудник СЦКК.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, рядом шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.
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ленинский район
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Начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в СЦКК об ударе ВСУ по Ленинскому району Донецка
По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка есть пострадавшие и погибшие, сообщил представитель СЦКК
2024-05-11T13:43
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинский район, вооруженные силы украины, сцкк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк, Происшествия
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие
После удара ВСУ по Донецку, предварительно, есть погибшие и пострадавшие