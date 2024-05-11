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После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 11.05.2024 (обновлено: 14:30 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/donetsk-1945236142.html
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие
По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:43
2024-05-11T14:30
специальная военная операция на украине
ленинский район
вооруженные силы украины
сцкк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам представитель СЦКК."К сожалению, есть информация о пострадавших и погибших", - сказал сотрудник СЦКК.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, рядом шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945228531.html
ленинский район
донецк
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в СЦКК об ударе ВСУ по Ленинскому району Донецка
По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка есть пострадавшие и погибшие, сообщил представитель СЦКК
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинский район, вооруженные силы украины, сцкк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк, Происшествия
После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие

После удара ВСУ по Донецку, предварительно, есть погибшие и пострадавшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам представитель СЦКК.
"К сожалению, есть информация о пострадавших и погибших", - сказал сотрудник СЦКК.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, рядом шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинский районВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкПроисшествия
 
 
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