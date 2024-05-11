https://ria.ru/20240511/donetsk-1945236142.html

После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие

После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024

После удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, предварительно, есть погибшие

По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:43

2024-05-11T13:43

2024-05-11T14:30

специальная военная операция на украине

ленинский район

вооруженные силы украины

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка могут быть пострадавшие и погибшие, сообщил в субботу журналистам представитель СЦКК."К сожалению, есть информация о пострадавших и погибших", - сказал сотрудник СЦКК.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, рядом шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945228531.html

ленинский район

донецк

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Дарья Буймова

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Начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в СЦКК об ударе ВСУ по Ленинскому району Донецка По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка есть пострадавшие и погибшие, сообщил представитель СЦКК 2024-05-11T13:43 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинский район, вооруженные силы украины, сцкк, донецк, происшествия