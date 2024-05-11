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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 11.05.2024 (обновлено: 12:45 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/donetsk-1945226980.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:39
2024-05-11T12:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.03 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.03 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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