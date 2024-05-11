https://ria.ru/20240511/donetsk-1945226980.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:39

2024-05-11T12:39

2024-05-11T12:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.03 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия