https://ria.ru/20240511/donetsk-1945226980.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:39
2024-05-11T12:39
2024-05-11T12:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.03 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.03 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку