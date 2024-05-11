https://ria.ru/20240511/donetsk-1945226648.html
При атаке дрона-камикадзе в Донецке пострадала женщина
При атаке дрона-камикадзе в Донецке пострадала женщина - РИА Новости, 11.05.2024
При атаке дрона-камикадзе в Донецке пострадала женщина
Женщина получила ранения при атаке дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:37
2024-05-11T12:37
2024-05-11T12:37
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Женщина получила ранения при атаке дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило об ударе дрона-камикадзе по Кировскому району Донецка. "Город Донецк (Кировский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Бирюзова пострадала женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, сообщается, что в результате атаки был поврежден гражданский автомобиль.
https://ria.ru/20240510/postradavshiy-1945169645.html
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934820724.html
кировский район
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РИА Новости
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При атаке дрона-камикадзе в Донецке пострадала женщина
При атаке дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка пострадала женщина