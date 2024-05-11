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При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 11.05.2024
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15:23 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/dom-1945250397.html
При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек
При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 11.05.2024
При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек
Четырнадцать человек, включая пятерых детей эвакуировали после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми, сообщило... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:23
2024-05-11T15:23
происшествия
печора
россия
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Четырнадцать человек, включая пятерых детей эвакуировали после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми, сообщило республиканское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. В субботу ведомство сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в управлении МЧС по региону. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. "По состоянию на 14.30 эвакуировано 14 человек, в том числе пять детей. Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", – сообщает МЧС по Коми. На месте происшествия работают 60 специалистов и 19 единиц техники. Как отмечается в пресс-релизе правительства республики Коми, обрушение произошло с первого по пятый этаж. Причины произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20240417/pereprava-1940507642.html
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происшествия, печора, россия, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Печора, Россия, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек

При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей

© РИА Новости / МЧС Республики Коми | Перейти в медиабанкПятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Коми
Перейти в медиабанк
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Четырнадцать человек, включая пятерых детей эвакуировали после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми, сообщило республиканское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.
В субботу ведомство сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в управлении МЧС по региону. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие.
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"По состоянию на 14.30 эвакуировано 14 человек, в том числе пять детей. Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", – сообщает МЧС по Коми.
На месте происшествия работают 60 специалистов и 19 единиц техники.
Как отмечается в пресс-релизе правительства республики Коми, обрушение произошло с первого по пятый этаж. Причины произошедшего выясняются.
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ПроисшествияПечораРоссияВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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