https://ria.ru/20240511/dom-1945250397.html

При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек

При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек - РИА Новости, 11.05.2024

При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек

Четырнадцать человек, включая пятерых детей эвакуировали после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми, сообщило... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:23

2024-05-11T15:23

2024-05-11T15:23

происшествия

печора

россия

владимир уйба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Четырнадцать человек, включая пятерых детей эвакуировали после частичного обрушения пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми, сообщило республиканское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. В субботу ведомство сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в управлении МЧС по региону. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. "По состоянию на 14.30 эвакуировано 14 человек, в том числе пять детей. Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", – сообщает МЧС по Коми. На месте происшествия работают 60 специалистов и 19 единиц техники. Как отмечается в пресс-релизе правительства республики Коми, обрушение произошло с первого по пятый этаж. Причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20240417/pereprava-1940507642.html

https://ria.ru/20240511/saldo-1945236763.html

печора

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, печора, россия, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)