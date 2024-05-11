В Госдуме назвали кандидатов в министры и вице-премьеры серьезными людьми
Депутат Гаврилов назвал кандидатов в министры и вице-премьеры серьезными людьми
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кандидаты на посты министров и вице-премьеров - это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
В частности, он упомянул кандидатов на пост главы Минпромторга Антона Алиханова, на должность министра спорта Михаила Дегтярева, на пост первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и на должность заместителя председателя правительства, курирующего вопросы сельского хозяйства и экологии, Дмитрия Патрушева.
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"Это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать. То есть, результаты совместной работы с ними показывают, что такие люди занимают твердую и устойчивую позицию в управлении нашей страной", - сказал Гаврилов.
По его словам, в ходе обсуждения кандидатур в Госдуме планируется сосредоточиться на совместной работе по решению наиболее важных задач корпоративного законодательства, финансового оздоровления, имущественных и земельных вопросов.
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"С Денисом Валентиновичем Мантуровым мы очень давно работаем, те предложения, которые он выдвигает по модернизации гражданской и военной промышленности, действительно помогают, это человек, который работает без сбоев. Вице-премьером также станет Дмитрий Патрушев, который прошел большой путь в сфере управления и финансирования сельского хозяйства, руководил Россельхозбанком, Минсельхозом", - отметил Гаврилов.
Он также указал, что Алиханов и Дегтярев - молодые, довольно эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности, губернаторы, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц, и как никто другой знают работу.