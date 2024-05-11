https://ria.ru/20240511/deputat-1945312232.html

В Госдуме назвали кандидатов в министры и вице-премьеры серьезными людьми

В Госдуме назвали кандидатов в министры и вице-премьеры серьезными людьми - РИА Новости, 11.05.2024

В Госдуме назвали кандидатов в министры и вице-премьеры серьезными людьми

Кандидаты на посты министров и вице-премьеров - это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:36

2024-05-11T23:36

2024-05-11T23:36

политика

россия

сергей гаврилов

антон алиханов

михаил дегтярев

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кандидаты на посты министров и вице-премьеров - это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. В частности, он упомянул кандидатов на пост главы Минпромторга Антона Алиханова, на должность министра спорта Михаила Дегтярева, на пост первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и на должность заместителя председателя правительства, курирующего вопросы сельского хозяйства и экологии, Дмитрия Патрушева. "Это серьезные люди, которые заложили фундамент развития России на многие десятилетия вперед и продолжают его развивать. То есть, результаты совместной работы с ними показывают, что такие люди занимают твердую и устойчивую позицию в управлении нашей страной", - сказал Гаврилов. По его словам, в ходе обсуждения кандидатур в Госдуме планируется сосредоточиться на совместной работе по решению наиболее важных задач корпоративного законодательства, финансового оздоровления, имущественных и земельных вопросов. "С Денисом Валентиновичем Мантуровым мы очень давно работаем, те предложения, которые он выдвигает по модернизации гражданской и военной промышленности, действительно помогают, это человек, который работает без сбоев. Вице-премьером также станет Дмитрий Патрушев, который прошел большой путь в сфере управления и финансирования сельского хозяйства, руководил Россельхозбанком, Минсельхозом", - отметил Гаврилов. Он также указал, что Алиханов и Дегтярев - молодые, довольно эффективные управленцы, знающие свои направления деятельности, губернаторы, которые показали себя в разных сферах в качестве глав больших административно-территориальных, федеративных единиц, и как никто другой знают работу.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, россия, сергей гаврилов, антон алиханов, михаил дегтярев, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россельхозбанк