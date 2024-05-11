https://ria.ru/20240511/cnn-1945240135.html

Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области

Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2024

Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области

Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:13

2024-05-11T14:13

2024-05-11T14:13

харьковская область

виталий ганчев

сша

украина

в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто."Хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в предоставлении этой помощи и задержка в доставке ее на передовую — это то, что российские силы могут попытаться использовать в своих интересах. И это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и, по вашим словам, Джулия, одного из самых крупных наступлений российских войск, которые мы наблюдали за последнее время", — указал эксперт.Шутто предположил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой ранее говорило российское руководство.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской областиНакануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.

https://ria.ru/20240511/sbu-1945219360.html

https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945207365.html

харьковская область

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, сша, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф