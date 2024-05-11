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Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2024
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14:13 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/cnn-1945240135.html
Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области
Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2024
Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области
Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:13
2024-05-11T14:13
харьковская область
виталий ганчев
сша
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто."Хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в предоставлении этой помощи и задержка в доставке ее на передовую — это то, что российские силы могут попытаться использовать в своих интересах. И это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и, по вашим словам, Джулия, одного из самых крупных наступлений российских войск, которые мы наблюдали за последнее время", — указал эксперт.Шутто предположил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой ранее говорило российское руководство.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской областиНакануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240511/sbu-1945219360.html
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харьковская область, виталий ганчев, сша, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Харьковская область, Виталий Ганчев, США, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Американские СМИ забили тревогу из-за хода России в Харьковской области

CNN: прорыв ВС России в Харьковской области стал одним из крупнейших наступлений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.
«
"Хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в предоставлении этой помощи и задержка в доставке ее на передовую — это то, что российские силы могут попытаться использовать в своих интересах. И это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и, по вашим словам, Джулия, одного из самых крупных наступлений российских войск, которые мы наблюдали за последнее время", — указал эксперт.
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Шутто предположил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой ранее говорило российское руководство.
В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области
Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
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Харьковская областьВиталий ГанчевСШАУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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