https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945279281.html

Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером

Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать IT, связь,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:31

2024-05-11T18:31

2024-05-11T19:14

россия

саратов

сочи

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ. "В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В 2020 году Чернышенко указом президента был назначен зампредседателя правительства. Позже в феврале 2021 года Мишустин назначил вице-премьера руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Он также входит в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 1989 года работал программистом, основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис". Позже стал соучредителем Media Arts, которым управлял в течение 12 лет. Работал гендиректором продюсерского центра ДТВ-МА, возглавлял агентство Sportima, а в 2005-2007 годы был гендиректором Заявочного комитета "Сочи-2014". С 2007 стал президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". Позже возглавил инвестиционную компанию Volga Group и стал президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги. Был председателем АО "Газпром-Медиа Холдинг" и руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".

https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саратов, сочи, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), олимпстрой, политика, назначение нового состава правительства россии