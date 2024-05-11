Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером
Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ.
"В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В 2020 году Чернышенко указом президента был назначен зампредседателя правительства. Позже в феврале 2021 года Мишустин назначил вице-премьера руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Он также входит в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 1989 года работал программистом, основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис". Позже стал соучредителем Media Arts, которым управлял в течение 12 лет.
Работал гендиректором продюсерского центра ДТВ-МА, возглавлял агентство Sportima, а в 2005-2007 годы был гендиректором Заявочного комитета "Сочи-2014". С 2007 стал президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".
Позже возглавил инвестиционную компанию Volga Group и стал президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги. Был председателем АО "Газпром-Медиа Холдинг" и руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".
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