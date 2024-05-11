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Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером - РИА Новости, 11.05.2024
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18:31 11.05.2024 (обновлено: 19:14 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945279281.html
Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером
Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать IT, связь,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:31
2024-05-11T19:14
россия
саратов
сочи
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ. "В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В 2020 году Чернышенко указом президента был назначен зампредседателя правительства. Позже в феврале 2021 года Мишустин назначил вице-премьера руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Он также входит в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 1989 года работал программистом, основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис". Позже стал соучредителем Media Arts, которым управлял в течение 12 лет. Работал гендиректором продюсерского центра ДТВ-МА, возглавлял агентство Sportima, а в 2005-2007 годы был гендиректором Заявочного комитета "Сочи-2014". С 2007 стал президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". Позже возглавил инвестиционную компанию Volga Group и стал президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги. Был председателем АО "Газпром-Медиа Холдинг" и руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".
https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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россия, саратов, сочи, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), олимпстрой, политика, назначение нового состава правительства россии
Россия, Саратов, Сочи, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Олимпстрой, Политика, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Чернышенко вице-премьером

Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ.
"В новом составе правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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В 2020 году Чернышенко указом президента был назначен зампредседателя правительства. Позже в феврале 2021 года Мишустин назначил вице-премьера руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Он также входит в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 1989 года работал программистом, основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис". Позже стал соучредителем Media Arts, которым управлял в течение 12 лет.
Работал гендиректором продюсерского центра ДТВ-МА, возглавлял агентство Sportima, а в 2005-2007 годы был гендиректором Заявочного комитета "Сочи-2014". С 2007 стал президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".
Позже возглавил инвестиционную компанию Volga Group и стал президентом и председателем правления Континентальной хоккейной лиги. Был председателем АО "Газпром-Медиа Холдинг" и руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".
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РоссияСаратовСочиМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ОлимпстройПолитикаНазначение нового состава правительства России
 
 
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