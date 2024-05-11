Рейтинг@Mail.ru
В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/burya-1945222002.html
В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за магнитной бури
В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024
В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за магнитной бури
Национальный центр прогнозирования космической погоды Китая объявил "красный" уровень предупреждения в связи с мощной магнитной бурей. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:55
2024-05-11T11:55
космос - риа наука
земля
вспышки на солнце
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_b9d6cd85306891572f2b50de5e184791.jpg
ПЕКИН, 11 май – РИА Новости. Национальный центр прогнозирования космической погоды Китая объявил "красный" уровень предупреждения в связи с мощной магнитной бурей. Как следует из заявления, опубликованного в субботу на официальном сайте центра, в первой половине дня 11 мая по пекинскому времени (разница с Москвой +5 часов) произошло "мощное геомагнитное возмущение". Kp-индекс достиг самого высокого - девятого уровня, что соответствует "красному" уровню предупреждения. В центре отметили, что это "самая сильная геомагнитная буря с ноября 2004 года". По прогнозу ученых, геомагнитное поле сохранится на уровне геомагнитной бури "в ближайшие 11-13 дней". В заявлении указывается, что магнитная буря, в частности, может повлиять на качество радиосвязи, точность навигации и позиционирования. В КНР действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Красным цветом обозначается высший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий уровни. Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад. Корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.
https://ria.ru/20240511/mask-1945212583.html
https://ria.ru/20240511/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_9ed3a547e4e12cec2bd7c2bc7507baa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, вспышки на солнце , китай
Космос - РИА Наука, Земля, вспышки на Солнце , Китай
В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за магнитной бури

В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за мощной геомагнитной бури

© NASA/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA/SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 май – РИА Новости. Национальный центр прогнозирования космической погоды Китая объявил "красный" уровень предупреждения в связи с мощной магнитной бурей.
Как следует из заявления, опубликованного в субботу на официальном сайте центра, в первой половине дня 11 мая по пекинскому времени (разница с Москвой +5 часов) произошло "мощное геомагнитное возмущение". Kp-индекс достиг самого высокого - девятого уровня, что соответствует "красному" уровню предупреждения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури
Вчера, 10:12
В центре отметили, что это "самая сильная геомагнитная буря с ноября 2004 года". По прогнозу ученых, геомагнитное поле сохранится на уровне геомагнитной бури "в ближайшие 11-13 дней".
В заявлении указывается, что магнитная буря, в частности, может повлиять на качество радиосвязи, точность навигации и позиционирования.
В КНР действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Красным цветом обозначается высший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий уровни.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад.
Корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
 
Космос - РИА НаукаЗемлявспышки на СолнцеКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала