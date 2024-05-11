https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html

СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО

СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024

СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО

Украина использует "солдат фортуны" как расходных материал, пишет Business Insider на экспертов и бывших иностранных наемников, участвовавших в боях в зоне СВО. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:29

2024-05-11T15:29

2024-05-11T15:29

в мире

украина

россия

польша

политика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина использует "солдат фортуны" как расходных материал, пишет Business Insider на экспертов и бывших иностранных наемников, участвовавших в боях в зоне СВО."Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час", — пожаловался один из наемников, воевавших на Украине.По его словам, его подразделение было предназначено для "самопожертвования", и многие его сослуживцы не были подготовлены к условиям боев в зоне специальной военной операции и погибли от атак беспилотников.Испанский исследователь из Университета Барселоны Маттео Пуглиесе сообщил журналистам издания, что иностранные наемники на территории боевых действий оказались гораздо большим расходным материалом для опасных операций, чем украинские военные.Россия неоднократно предостерегала иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240511/cnn-1945240135.html

https://ria.ru/20240511/sbu-1945219360.html

https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945207365.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, политика, вооруженные силы украины