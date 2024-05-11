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СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024
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15:29 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html
СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО
СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024
СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО
Украина использует "солдат фортуны" как расходных материал, пишет Business Insider на экспертов и бывших иностранных наемников, участвовавших в боях в зоне СВО. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:29
2024-05-11T15:29
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина использует "солдат фортуны" как расходных материал, пишет Business Insider на экспертов и бывших иностранных наемников, участвовавших в боях в зоне СВО."Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час", — пожаловался один из наемников, воевавших на Украине.По его словам, его подразделение было предназначено для "самопожертвования", и многие его сослуживцы не были подготовлены к условиям боев в зоне специальной военной операции и погибли от атак беспилотников.Испанский исследователь из Университета Барселоны Маттео Пуглиесе сообщил журналистам издания, что иностранные наемники на территории боевых действий оказались гораздо большим расходным материалом для опасных операций, чем украинские военные.Россия неоднократно предостерегала иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240511/cnn-1945240135.html
https://ria.ru/20240511/sbu-1945219360.html
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в мире, украина, россия, польша, политика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Польша, Политика, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО

BI: Украина использует иностранных наемников как расходный материал

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина использует "солдат фортуны" как расходных материал, пишет Business Insider на экспертов и бывших иностранных наемников, участвовавших в боях в зоне СВО.
«
"Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час", — пожаловался один из наемников, воевавших на Украине.
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По его словам, его подразделение было предназначено для "самопожертвования", и многие его сослуживцы не были подготовлены к условиям боев в зоне специальной военной операции и погибли от атак беспилотников.
Испанский исследователь из Университета Барселоны Маттео Пуглиесе сообщил журналистам издания, что иностранные наемники на территории боевых действий оказались гораздо большим расходным материалом для опасных операций, чем украинские военные.
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Россия неоднократно предостерегала иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
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