https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров - РИА Новости, 11.05.2024
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров
Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:26
2024-05-11T18:26
2024-05-11T22:36
политика
россия
черногорск
андрей белоусов
виктория абрамченко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, они перейдут на другую работу, сообщил кабмин. Абрамченко родилась в 1975 году в Черногорске (Хакасия). В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, после — в Земельной кадастровой палате, в 2001-2005 годах занимала различные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития РФ, после была замглавы Росреестра. В 2012-2016 годах работала в Минсельхозе, в 2016-2020 годах занимала должность замминистра экономического развития РФ — главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.С 21 января 2020 года была назначена вице-премьером, координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Андрей Белоусов был назначен на должность первого зампреда правительства в 2020 году. Белоусов родился 17 марта 1959 года, с отличием окончил экономический факультет МГУ, с 2000 по 2006 год занимал пост генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, являлся внештатным советником председателя правительства РФ, с 2006 по 2008 год занимал пост замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития Российской Федерации. C 2012 по 2013 год работал министром экономического развития, затем был помощником президента РФ, далее перешел в кабмин.
https://ria.ru/20240511/starovoyt-1945276662.html
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РИА Новости
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политика, россия, черногорск, андрей белоусов, виктория абрамченко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Черногорск, Андрей Белоусов, Виктория Абрамченко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Назначение нового состава правительства России
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров
Белоусов и Абрамченко не вошли в правительство, они перейдут на другую работу
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, они перейдут на другую работу, сообщил
кабмин.
Абрамченко родилась в 1975 году в Черногорске (Хакасия). В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, после — в Земельной кадастровой палате, в 2001-2005 годах занимала различные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости.
В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития РФ, после была замглавы Росреестра. В 2012-2016 годах работала в Минсельхозе, в 2016-2020 годах занимала должность замминистра экономического развития РФ — главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
С 21 января 2020 года была назначена вице-премьером, координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
Андрей Белоусов был назначен на должность первого зампреда правительства в 2020 году. Белоусов родился 17 марта 1959 года, с отличием окончил экономический факультет МГУ, с 2000 по 2006 год занимал пост генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, являлся внештатным советником председателя правительства РФ, с 2006 по 2008 год занимал пост замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития Российской Федерации.
C 2012 по 2013 год работал министром экономического развития, затем был помощником президента РФ, далее перешел в кабмин.