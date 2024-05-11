https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html

Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров

Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров - РИА Новости, 11.05.2024

Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров

Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:26

2024-05-11T18:26

2024-05-11T22:36

политика

россия

черногорск

андрей белоусов

виктория абрамченко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, они перейдут на другую работу, сообщил кабмин. Абрамченко родилась в 1975 году в Черногорске (Хакасия). В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, после — в Земельной кадастровой палате, в 2001-2005 годах занимала различные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития РФ, после была замглавы Росреестра. В 2012-2016 годах работала в Минсельхозе, в 2016-2020 годах занимала должность замминистра экономического развития РФ — главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.С 21 января 2020 года была назначена вице-премьером, координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Андрей Белоусов был назначен на должность первого зампреда правительства в 2020 году. Белоусов родился 17 марта 1959 года, с отличием окончил экономический факультет МГУ, с 2000 по 2006 год занимал пост генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, являлся внештатным советником председателя правительства РФ, с 2006 по 2008 год занимал пост замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития Российской Федерации. C 2012 по 2013 год работал министром экономического развития, затем был помощником президента РФ, далее перешел в кабмин.

https://ria.ru/20240511/starovoyt-1945276662.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

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черногорск

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Варвара Скокшина

политика, россия, черногорск, андрей белоусов, виктория абрамченко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), назначение нового состава правительства россии