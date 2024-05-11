Рейтинг@Mail.ru
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 11.05.2024 (обновлено: 22:36 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров - РИА Новости, 11.05.2024
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров
Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:26
2024-05-11T22:36
политика
россия
черногорск
андрей белоусов
виктория абрамченко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, они перейдут на другую работу, сообщил кабмин. Абрамченко родилась в 1975 году в Черногорске (Хакасия). В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, после — в Земельной кадастровой палате, в 2001-2005 годах занимала различные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития РФ, после была замглавы Росреестра. В 2012-2016 годах работала в Минсельхозе, в 2016-2020 годах занимала должность замминистра экономического развития РФ — главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.С 21 января 2020 года была назначена вице-премьером, координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Андрей Белоусов был назначен на должность первого зампреда правительства в 2020 году. Белоусов родился 17 марта 1959 года, с отличием окончил экономический факультет МГУ, с 2000 по 2006 год занимал пост генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, являлся внештатным советником председателя правительства РФ, с 2006 по 2008 год занимал пост замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития Российской Федерации. C 2012 по 2013 год работал министром экономического развития, затем был помощником президента РФ, далее перешел в кабмин.
https://ria.ru/20240511/starovoyt-1945276662.html
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html
россия
черногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2331:1748_1920x0_80_0_0_c594cff09ece5805e0fc143bd33cfbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, черногорск, андрей белоусов, виктория абрамченко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Черногорск, Андрей Белоусов, Виктория Абрамченко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Назначение нового состава правительства России
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров

Белоусов и Абрамченко не вошли в правительство, они перейдут на другую работу

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должности первого вице-премьера и вице-премьера РФ, не вошли в состав нового правительства, они перейдут на другую работу, сообщил кабмин.
Абрамченко родилась в 1975 году в Черногорске (Хакасия). В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, после — в Земельной кадастровой палате, в 2001-2005 годах занимала различные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
Вчера, 18:21
В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития РФ, после была замглавы Росреестра. В 2012-2016 годах работала в Минсельхозе, в 2016-2020 годах занимала должность замминистра экономического развития РФ — главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
С 21 января 2020 года была назначена вице-премьером, координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
Андрей Белоусов был назначен на должность первого зампреда правительства в 2020 году. Белоусов родился 17 марта 1959 года, с отличием окончил экономический факультет МГУ, с 2000 по 2006 год занимал пост генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, являлся внештатным советником председателя правительства РФ, с 2006 по 2008 год занимал пост замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития Российской Федерации.
C 2012 по 2013 год работал министром экономического развития, затем был помощником президента РФ, далее перешел в кабмин.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Вчера, 18:18
 
ПолитикаРоссияЧерногорскАндрей БелоусовВиктория АбрамченкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Назначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала