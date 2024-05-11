https://ria.ru/20240511/belgorod-1945217615.html
В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:09
2024-05-11T11:09
2024-05-11T11:10
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородской области снова объявили ракетную опасность