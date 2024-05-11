https://ria.ru/20240511/belgorod-1945217615.html

В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде вновь звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:09

2024-05-11T11:09

2024-05-11T11:10

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия