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Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 11.05.2024 (обновлено: 16:14 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/belgorod-1945215458.html
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2024
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"
Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:45
2024-05-11T16:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны.&quot;Одиннадцатого мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня &quot;Град&quot;, — рассказали в ведомстве.Снаряды уничтожили дежурными средствами ПВО.В Белгороде и Белгородском районе утром звучала ракетная опасность. Затем сигнал отменили, но спустя два часа сирены снова включили.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
https://ria.ru/20240509/belgorod-1944846959.html
https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html
белгородская область
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"

ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны.
«

"Одиннадцатого мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град", — рассказали в ведомстве.

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В Белгороде и Белгородском районе утром звучала ракетная опасность. Затем сигнал отменили, но спустя два часа сирены снова включили.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
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