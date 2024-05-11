https://ria.ru/20240511/belgorod-1945215458.html
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2024
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"
Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:45
2024-05-11T10:45
2024-05-11T16:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны."Одиннадцатого мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град", — рассказали в ведомстве.Снаряды уничтожили дежурными средствами ПВО.В Белгороде и Белгородском районе утром звучала ракетная опасность. Затем сигнал отменили, но спустя два часа сирены снова включили.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
https://ria.ru/20240509/belgorod-1944846959.html
https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"
ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью