https://ria.ru/20240511/belgorod-1945215458.html

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2024

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Град"

Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:45

2024-05-11T10:45

2024-05-11T16:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны."Одиннадцатого мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град", — рассказали в ведомстве.Снаряды уничтожили дежурными средствами ПВО.В Белгороде и Белгородском районе утром звучала ракетная опасность. Затем сигнал отменили, но спустя два часа сирены снова включили.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.

https://ria.ru/20240509/belgorod-1944846959.html

https://ria.ru/20240511/pvo-1945190543.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность