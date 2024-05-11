https://ria.ru/20240511/azerbaydzhana-1945234998.html

Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана

Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 11.05.2024

Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:33

2024-05-11T13:33

2024-05-11T13:44

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БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия.В Алма-Ате 10-11 мая прошли переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном."Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html

https://ria.ru/20240509/armeniya-1944991424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, баку, азербайджан, ереван