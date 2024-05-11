https://ria.ru/20240511/azerbaydzhana-1945234998.html
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 11.05.2024
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:33
2024-05-11T13:33
2024-05-11T13:44
в мире
баку
азербайджан
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg
БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия.В Алма-Ате 10-11 мая прошли переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном."Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html
https://ria.ru/20240509/armeniya-1944991424.html
баку
азербайджан
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_4f333c47393d58207d6e3db85ee2c496.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, ереван
В мире, Баку, Азербайджан, Ереван
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: между Баку и Ереваном остаются вопросы, вызывающие разногласия