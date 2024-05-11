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Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 11.05.2024
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13:33 11.05.2024 (обновлено: 13:44 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/azerbaydzhana-1945234998.html
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 11.05.2024
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:33
2024-05-11T13:44
в мире
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азербайджан
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БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия.В Алма-Ате 10-11 мая прошли переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном."Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html
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в мире, баку, азербайджан, ереван
В мире, Баку, Азербайджан, Ереван
Между Баку и Ереваном остаются разногласия, заявил МИД Азербайджана

МИД Азербайджана: между Баку и Ереваном остаются вопросы, вызывающие разногласия

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что между Баку и Ереваном все еще остались вопросы, по которым существуют разногласия.
В Алма-Ате 10-11 мая прошли переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры
Вчера, 13:31
"Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Лидер протеста в Армении дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
9 мая, 17:50
 
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