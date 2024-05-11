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При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"

При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха" - РИА Новости, 11.05.2024

При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"

Профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова ("Военмех") Алексей Храмов оказался в числе погибших при падении автобуса с... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:54

2024-05-11T21:54

2024-05-11T21:56

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова ("Военмех") Алексей Храмов оказался в числе погибших при падении автобуса с моста в реку Мойка, сообщил вуз. "Авария произошла на Поцелуевом мосту. Доктор медицинских наук, профессор Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП. Около полувека он с честью отдавал долг развитию отечественной науки", – информирует "Военмех" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Университет приносит соболезнования родным и близким погибшего. По данным из открытых источников, преподавательский стаж Храмова превышает 48 лет. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.

https://ria.ru/20240511/dtp-1945256516.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге