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При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха" - РИА Новости, 11.05.2024
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21:54 11.05.2024 (обновлено: 21:56 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха" - РИА Новости, 11.05.2024
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"
Профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова ("Военмех") Алексей Храмов оказался в числе погибших при падении автобуса с... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:54
2024-05-11T21:56
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова ("Военмех") Алексей Храмов оказался в числе погибших при падении автобуса с моста в реку Мойка, сообщил вуз. "Авария произошла на Поцелуевом мосту. Доктор медицинских наук, профессор Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП. Около полувека он с честью отдавал долг развитию отечественной науки", – информирует "Военмех" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Университет приносит соболезнования родным и близким погибшего. По данным из открытых источников, преподавательский стаж Храмова превышает 48 лет. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"

Профессор Храмов погиб при падении автобуса с моста в реку Мойка в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова ("Военмех") Алексей Храмов оказался в числе погибших при падении автобуса с моста в реку Мойка, сообщил вуз.
«
"Авария произошла на Поцелуевом мосту. Доктор медицинских наук, профессор Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП. Около полувека он с честью отдавал долг развитию отечественной науки", – информирует "Военмех" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Одна из погибших в ДТП с автобусом в Петербурге была преподавателем СПбГУ
Вчера, 15:59
Университет приносит соболезнования родным и близким погибшего.
По данным из открытых источников, преподавательский стаж Храмова превышает 48 лет.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Пассажиры упавшего в реку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты
10 мая, 22:08
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Падение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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