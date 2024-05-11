https://ria.ru/20240511/ataka-1945222337.html

В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина

В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина - РИА Новости, 11.05.2024

В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина

Украинский дрон сбросил взрывчатку в Судже Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:59

2024-05-11T11:59

2024-05-11T12:06

курская область

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывчатку в Судже Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия