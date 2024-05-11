https://ria.ru/20240511/ataka-1945218035.html

В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека

В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека

В Белгородской и Курской областях при атаках украинских дронов погибли два человека, сообщили местные власти. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:19

2024-05-11T11:19

2024-05-11T13:59

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Белгородской и Курской областях при атаках украинских дронов погибли два человека, сообщили местные власти."Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран", — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.Еще один мужчина пострадал. Его доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей."Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Но мужчина скончался", — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.

https://ria.ru/20240510/obstrel-1945082226.html

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия