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В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека - РИА Новости, 11.05.2024
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11:19 11.05.2024 (обновлено: 13:59 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ataka-1945218035.html
В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека
В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека
В Белгородской и Курской областях при атаках украинских дронов погибли два человека, сообщили местные власти. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:19
2024-05-11T13:59
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Белгородской и Курской областях при атаках украинских дронов погибли два человека, сообщили местные власти.&quot;Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран&quot;, — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.Еще один мужчина пострадал. Его доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей."Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Но мужчина скончался", — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
https://ria.ru/20240510/obstrel-1945082226.html
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской и Курской областях при атаках дронов погибли два человека

В Белгородской области при атаке дрона на грузовик погиб человек, еще один ранен

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Белгородской и Курской областях при атаках украинских дронов погибли два человека, сообщили местные власти.
«

"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран", — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы
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Еще один мужчина пострадал. Его доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей.
«
"Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Но мужчина скончался", — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
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