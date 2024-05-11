https://ria.ru/20240511/atacms-1945250800.html

Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет

Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет - РИА Новости, 11.05.2024

Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет

Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:28

2024-05-11T15:28

2024-05-11T15:42

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Говорить о полностью подтверждённых данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Пушилин: "Подтвержденных данных о применении ракет ATACMS по территории ДНР нет" Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил РИА Новости Пушилин. 2024-05-11T15:28 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин