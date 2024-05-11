https://ria.ru/20240511/atacms-1945250800.html
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет
Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:28
2024-05-11T15:28
2024-05-11T15:42
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Говорить о полностью подтверждённых данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
донецкая народная республика
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Пушилин: "Подтвержденных данных о применении ракет ATACMS по территории ДНР нет"
Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил РИА Новости Пушилин.
2024-05-11T15:28
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет дальнего действия ATACMS