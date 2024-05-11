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Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 11.05.2024 (обновлено: 15:42 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/atacms-1945250800.html
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет
Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:28
2024-05-11T15:42
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Говорить о полностью подтверждённых данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
донецкая народная республика
украина
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353
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Пушилин: "Подтвержденных данных о применении ракет ATACMS по территории ДНР нет"
Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил РИА Новости Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет

Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет дальнего действия ATACMS

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Говорить о полностью подтверждённых данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт", - сказал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
10 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
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