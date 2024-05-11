https://ria.ru/20240511/armeniya-1945267712.html

В Армении стартовал автопробег в поддержку протестующих

В Армении стартовал автопробег в поддержку протестующих - РИА Новости, 11.05.2024

В Армении стартовал автопробег в поддержку протестующих

Автопробег из Гюмри в Ереван в поддержку протестующих, требующих отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:17

2024-05-11T17:17

2024-05-11T17:17

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ереван

азербайджан

гюмри

никол пашинян

армянская апостольская церковь

евросоюз

армения

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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Автопробег из Гюмри в Ереван в поддержку протестующих, требующих отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, стартовал в субботу, сообщает онлайн-ресурс news.am. "С центральной площади Гюмри стартовал автопробег в Ереван для присоединения к движению "Тавуш во имя родины", - говорится в сообщении. С четверга на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240510/aktsii-1945163651.html

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, азербайджан, гюмри, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз, армения