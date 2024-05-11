https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры - РИА Новости, 11.05.2024
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Алма-Ате 10-11 мая договорились продолжить переговоры "по открытым вопросам",... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:31
2024-05-11T13:31
2024-05-11T13:31
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Алма-Ате 10-11 мая договорились продолжить переговоры "по открытым вопросам", сообщили в пресс-службе МИД Армении. "Министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также соглашения, достигнутые в данном направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что министр Арарат Мирзоян выразил признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945004212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван, джейхун байрамов, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Джейхун Байрамов, Никол Пашинян, Евросоюз
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате договорились продолжить переговоры