Рейтинг@Mail.ru
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 11.05.2024 (обновлено: 10:39 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/armeniya-1945206270.html
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста - РИА Новости, 11.05.2024
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста
Полиция задержала в армянском Эчмиадзине потенциальных участников протеста перед визитом в город премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:10
2024-05-11T10:39
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
yerevan.today
армянская апостольская церковь
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897952640_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c94a290110144797b8dedc8753256f0a.jpg
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в армянском Эчмиадзине потенциальных участников протеста перед визитом в город премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Yerevan.Today. "Рано утром в полицейское отделение были доставлены потенциальные участники акции протеста в Эчмиадзине, чтобы не допустить срыва посещения Пашиняном школы", - пишет издание. Отмечается, что Пашинян планирует посетить эчмиадзинскую школу №7. Акция протеста была объявлена заранее. "Во дворе школы много "черных беретов" (спецподразделение полиции - ред)", - говорится в сообщении. С четверга на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги, с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
https://ria.ru/20240510/erevan-1945064878.html
ереван
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897952640_51:0:1491:1080_1920x0_80_0_0_b53f8f4302e39b9291f2fbe220548eb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, yerevan.today, армянская апостольская церковь, евросоюз
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, yerevan.today, Армянская апостольская церковь, Евросоюз
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста

Полиция в Эчмиадзине задержала потенциальных протестующих перед визитом Пашиняна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Армении
Сотрудники полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в армянском Эчмиадзине потенциальных участников протеста перед визитом в город премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Yerevan.Today.
"Рано утром в полицейское отделение были доставлены потенциальные участники акции протеста в Эчмиадзине, чтобы не допустить срыва посещения Пашиняном школы", - пишет издание.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
Отмечается, что Пашинян планирует посетить эчмиадзинскую школу №7. Акция протеста была объявлена заранее. "Во дворе школы много "черных беретов" (спецподразделение полиции - ред)", - говорится в сообщении.
С четверга на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги, с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Акция протеста проходит в Ереванском госуниверситете. Стоп-кадр видео
Студенты начали акцию протеста в Ереване
Вчера, 09:55
 
В миреЕреванАзербайджанАрменияНикол Пашинянyerevan.todayАрмянская апостольская церковьЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала