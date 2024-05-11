https://ria.ru/20240511/armeniya-1945206270.html
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста - РИА Новости, 11.05.2024
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста
Полиция задержала в армянском Эчмиадзине потенциальных участников протеста перед визитом в город премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:10
2024-05-11T09:10
2024-05-11T10:39
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в армянском Эчмиадзине потенциальных участников протеста перед визитом в город премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Yerevan.Today. "Рано утром в полицейское отделение были доставлены потенциальные участники акции протеста в Эчмиадзине, чтобы не допустить срыва посещения Пашиняном школы", - пишет издание. Отмечается, что Пашинян планирует посетить эчмиадзинскую школу №7. Акция протеста была объявлена заранее. "Во дворе школы много "черных беретов" (спецподразделение полиции - ред)", - говорится в сообщении. С четверга на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги, с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
https://ria.ru/20240510/erevan-1945064878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, yerevan.today, армянская апостольская церковь, евросоюз
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, yerevan.today, Армянская апостольская церковь, Евросоюз
В Эчмиадзине задержали потенциальных участников акции протеста
Полиция в Эчмиадзине задержала потенциальных протестующих перед визитом Пашиняна