https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945314228.html

Алиханов не собирался на другую работу, заявил его пресс-секретарь

Алиханов не собирался на другую работу, заявил его пресс-секретарь - РИА Новости, 11.05.2024

Алиханов не собирался на другую работу, заявил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков сообщил РИА Новости, что Антон Алиханов действительно не собирался переходить на другую работу,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:49

2024-05-11T23:49

2024-05-11T23:49

политика

россия

москва

калининградская область

антон алиханов

сергей елисеев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

назначение нового состава правительства россии

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КАЛИНИНГРАД,11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков сообщил РИА Новости, что Антон Алиханов действительно не собирался переходить на другую работу, предложение возглавить Минпромторг РФ произошло очень быстро. "Это настолько было реактивно сделано, что представить сложно. Когда мы всем рассказывали, что губернатор не собирается никуда - это была правда на тот момент. Он никуда не собирался", - сказал Лысков. Ранее он сообщал, что Алиханов вылетает в субботу Москву вечерним рейсом, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель председателя правительства Калининградский области Сергей Елисеев.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, москва, калининградская область, антон алиханов, сергей елисеев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), назначение нового состава правительства россии